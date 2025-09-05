Jandarmeria anunță măsurile pentru meciul naționalei de tineret cu Kosovo de la Iași

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la și de la stadion, precum şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă în zonele din apropierea arenei sportive.

Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 16:30.

Pentru suporterii echipei naționale, accesul în arena sportivă se va realiza pe la poarta nr.1, cu intrare din bd. Carol I, după efectuarea controlului preventiv de securitate, urmând a fi direcționați către locul special amenajat de la Peluza A.

Accesul suporterilor oaspeți se face pe poarta nr. 5, cu intrare de pe str. Dumbrava Roșie, în zona special amenajată de la Peluza B.

Organizatorul anunță că în stadion sunt permise exclusiv steagurile naționale ale României și Republicii Kosovo, arborate pe suport din material plastic.

Ce este interzis

FRF anunță că sunt interzise aruncarea obiectelor sau a lichidelor de orice fel în direcția altor persoane, în direcția terenului de joc sau pe terenul de joc, aprinderea focului sau lansarea focurilor de artificii, a rachetelor de semnalizare sau a oricărui tip de materiale sau obiecte pirotehnice, orice gest care ar putea fi interpretat de către cei din jur ca periculos, provocator, amenințător, discriminatoriu sau ofensator, poziția în picioare pe scaune, scrierea, desenarea sau inscripționarea în orice fel a pereților, instalațiilor, pasajelor sau a oricăror elemente de structură; fumatul (inclusiv folosirea țigării electronice) în stadion este interzis.

Pentru acest meci de fotbal, din rațiuni de siguranță, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât și a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă.