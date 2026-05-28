Prima pagină » Sport » Jodar, tânărul tenisman spaniol, evoluții spectaculoase la Roland Garros. I-a depășit pe Nadal, Djokovic și Alcaraz

Rafael Jodar, tânărul spaniol de 19 ani, și-a continuat ascensiunea remarcabilă pe zgură la Roland Garros și a urcat în topul unui clasament din Era Open cu o altă victorie impresionantă.
Sursa foto: Facebook/ATP Tour
Cosmin Pirv
28 mai 2026, 07:28, Sport
Spaniolul l-a învins miercuri pe James Duckworth cu 6-1, 6-7(5), 6-4, 7-5, calificându-se în turul trei al turneului de la Roland Garros.

El și-a extins astfel recordul la nivel de turneu pe zgură la 17-3. Singurul jucător care a debutat în Era Open cu un record mai bun decât Jodar pe această suprafață în 20 de meciuri este Andy Roddick, care a avut un record de 18-2, scrie ATP Tour.

După ce a câștigat primul său titlu ATP Tour la Marrakech luna trecută, Jodar a confirmat performanța cu o calificare în semifinală la Barcelona și prezențe consecutive în sferturile de finală la Madrid și Roma. Rezultatele tânărului care a ajuns acum pentru prima dată în turul trei al unui turneu de Grand Slam se compară cu cele ale unor mari campioni.

Rafael Nadal, de 22 de ori campion la Roland Garros, și Carlos Alcaraz, de două ori câștigător al turneului, au avut amândoi un bilanț de 13-7 în primele 20 de meciuri la nivel de turneu pe zgură, în timp ce Novak Djokovic a început cu 10-10.

Bilanțul pe teren de zgură în primele 20 de meciuri:
Andy Roddick 18-2
Rafael Jodar 17-3
Rafael Nadal 13-7
Carlos Alcaraz 13-7
Novak Djokovic 10-10

Jodar, cap de serie nr. 27, este doar al cincilea adolescent din acest deceniu care ajunge în turul trei la Roland Garros, după Jannik Sinner (2020), Alcaraz (2021-22), Holger Rune (2022) și Joao Fonseca (2025).

Jodar îl va întâlni în continuare pe americanul Alex Michelsen, care l-a învins pe Nishesh Basavareddy cu 7-6(5), 6-3, 3-6, 6-3.

