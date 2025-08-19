John Wall, de cinci ori All-Star, își anunță retragerea după 11 sezoane în NBA

Fostul superstar al Washington Wizards, John Wall, a decis să se retragă la 34 de ani, după o carieră de peste un deceniu în NBA, în care a fost unul dintre cei mai rapizi și spectaculoși conducători de joc ai ligii.

Conform AP, John Wall, baschetbalist de cinci ori selecționat în All-Star Game, a anunțat că își încheie cariera după 11 sezoane în NBA.

În vârstă de 34 de ani, Wall a fost ales prima selecție în draftul din 2010, de către Washington Wizards, echipă pentru care a evoluat cea mai mare parte a carierei.

Mijlocașul a adunat medii de 18,7 puncte și 8,9 pase decisive pe meci și a fost unul dintre cei mai explozivi jucători ai deceniului trecut.

În sezonul 2016-2017, a reușit cea mai bună performanță din carieră, cu 23,1 puncte și 10,7 pase decisive pe meci, fiind inclus în echipa All-NBA Third Team.

„Astăzi fac un pas în afara terenului, dar nu departe de baschet. Simt că a venit momentul să pășesc cu încredere în următorul capitol din viața mea,” a scris Wall într-un mesaj pe rețelele sociale.

De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru Houston Rockets și Los Angeles Clippers.

În 2014 a câștigat concursul de slam-dunk, iar în 2015 a fost inclus în echipa All-Defensive Second Team.