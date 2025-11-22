Gilgeous-Alexander, MVP-ul anului trecut în NBA, conduce Oklahoma spre a opta victorie consecutivă

MVP în sezonul trecut, Shai Gilgeous-Alexander a fost din nou liderul echipei Oklahoma City Thunder , cu 31 de puncte, procentaj excelent la aruncări (9/13 din acțiune, 3/3 de la distanță, 10/12 libere). Shai-Gilgeous-Alexander și co. au reușit un parțial devastator de 33-4 în sfertul al treilea, transformând un deficit de 7 puncte într-un avantaj decisiv.

Isaiah Joe a contribuit cu 16 puncte, iar Jaylin Williams a înscris cinci aruncări de trei puncte pentru un total de 15. Thunder a încheiat meciul cu un procentaj impresionant: 61,4% la aruncări și 62,2% la 3 puncte (23 reușite din 37 încercări).

Pentru gazde, Keyonte George a marcat 20 puncte, iar Lauri Markkanen a adăugat 19. Echipa din Utah, cu un bilanț modest de 5-10 și fără victorie în Cupă (0-3), a fost vizibil frustrată de apărarea sufocantă a adversarilor, cedând 28 de mingi transformate de Thunder în 44 puncte.

Utah a început puternic, cu 44 de puncte în primul sfert, cele mai multe primite de Thunder într-un singur sfert în acest sezon. La pauză, Jazz conducea 68-67.

În ultimele două sferturi, Oklahoma City a dominat total, ajungând la un avantaj maxim de 36 de puncte, după ce fusese condusă cu 18 puncte în debutul meciului.

În NBA Cup, Oklahoma conduce grupa A, cu 2 victorii din tot atâtea meciuri, iar în clasamentul campionatului se află pe prima poziție la general, cu 16 victorii și o înfrângere, înaintea liderului surpriză din Conferința de Est – Detroit Pistons, care are 13 victorii și 2 înfrângeri.