Jucătorul Nick Kyrgios revine pe terenul de tenis după accidentare

Australianul a fost pe tuşă din iunie 2023, când a jucat la Stuttgart Open, dar, după o perioadă în care a lucrat ca analist şi comentator, jucătorul în vârstă de 29 de ani va reveni pe teren, cel mai probabil în decembrie.

Nick Kyrgios a declarat că obiectivul său este să câştige un Grand Slam, după ce va reveni la tenis. În ultimii doi ani, fostul număr 13 mondial a jucat un singur meci de simplu în circuitul ATP, după ce a suferit accidentări la genunchi, picior şi încheietură.

„Mă întorc pentru că există ceva ce mă ţine în joc”, a declarat Kyrgios. „Am învins aproape toate persoanele care mi-au fost puse în faţă, am ajuns în finala unui Grand Slam, am câştigat un titlu de dublu într-un Grand Slam, am câştigat mai multe titluri şi am făcut bani”, a adăugat el.

Kyrgios a atins singura sa finală de Grand Slam la Wimbledon în 2022, pierzând în patru seturi în faţa lui Novak Djokovici.

„Singurul lucru pe care îl urmăresc acum este un Grand Slam. Cred că este singurul lucru care îi va face pe oameni să tacă în cele din urmă. Aceasta va fi motivaţia mea supremă”, a declarat jucătorul.