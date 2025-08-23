Prima pagină » Social » Tragedie în Argeș: Patru persoane au murit, după ce o mașină s-a răsturnat într-o zonă montană

Tragedie în Argeș: Patru persoane au murit, după ce o mașină s-a răsturnat într-o zonă montană

Patru persoane au murit și una a fost grav rănită, sâmbătă, după ce un autoturism s-a răsturnat într-o zonă montană greu accesibilă din județul Argeș
Petru Mazilu
23 aug. 2025, 18:22, Social

UPDATE: ISU Argeș anunță că au fost descoperite cinci victime, dintre care patru sunt decedate. Cea de-a cincea victimă este conștientă. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 23 de ani. Acesta primește îngrijiri medicale și va fi transportat la spital cu elicopterul SMURD.

Din cauza terenului accidentat, echipele de intervenție nu au putut ajunge la fața locului cu autospecialele. Echipele au fost transportate cu vehicule de teren.

Știrea inițială: O mașină s-a răsturnat într-o zonă montană a județului Argeș. Un bărbat a anunțat că a văzut mașina. La locul indicat au fost trimise mai multe echipe de salvare.

Potrivit IPJ Argeș, sâmbătă, „în jurul orei 13:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au fost sesizați de către un bărbat de 45 de ani, din comuna Albeștii de Muscel, cu privire la faptul că pe raza aceleiași localități, în zona montană Portăreasa, ar fi observat un autoturism răsturnat, existând posibilitatea sa fie mai multe victime”.

Imediat a fost constituită o echipă mixtă de salvare formată din polițiști, de specialiști ISU și Salvamont Argeș.