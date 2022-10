Kylian Mbappe nu pleacă de la PSG! "Sunt foarte fericit, nu am cerut niciodată să plec în ianuarie"

O serie de articole publicate în presa franceză şi cea spaniolă, ce au fost preluate în întreaga lume, au afirmat că Mbappe este frustrat la Paris şi caută o cale de ieşire.

Câştigătorul Cupei Mondiale a declarat că a fost uimit de zvonuri atunci când acestea au apărut săptămâna trecută înainte de un meci din Liga Campionilor.

"Sunt foarte fericit, nu am cerut niciodată să plec în ianuarie", a declarat Mbappe reporterilor pe stadionul Parc des Princes după ce PSG a învins duminică pe Marseille cu 1-0.

"Unii oameni ar putea crede că am fost implicat în asta, dar nu am fost deloc. Am fost la fel de şocat ca oricine altcineva ... Am vrut doar să spun că este complet neadevărat", a adăugat acesta.

Mbappe a fost aproape de a se alătura lui Real Madrid în această vară, dar în cele din urmă a fost de acord să rămână la PSG pentru încă doi ani, cu o opţiune pentru un sezon suplimentar.