Lisav Eissat, convocat în premieră de Lucescu la națională. Ce a declarat cel mai tânăr fotbalist din lot

„Bunica mea s-a născut la Dorohoi și mereu am simțit că partea românească din familia mea îmi va aduce ceva special. Tatăl meu este musulman, iar bunica este născută în Dorohoi. Oamenii din federație, inclusiv domnul Lucescu, mi-au arătat cât de mult apreciază stilul meu de joc”, a declarat fundașul pentru FRF.tv, marți.

„E prima mea convocare la prima reprezentativă și sunt foarte fericit. Este o mare provocare și o oportunitate de a învăța alături de jucători valoroși și experimentați”, a mai spus Eissat.

Fundașul a început fotbalul la Maccabi Haifa de la 5 ani și a menținut legătura cu Federația Română de Fotbal și cu selecționerul echipei naționale U21, Costin Curelea.

Eissat se descrie ca un jucător rapid și agresiv, care aduce forță și spirit de luptă în defensivă, inspirat de fotbaliști precum Cristiano Ronaldo și Sergio Ramos. „Cristiano Ronaldo e cel mai bun pentru mine. Muncesc din greu și nu mă opresc niciodată. Și ca fundaș central, m-am inspirat mult din jocul lui Sergio Ramos”, a spus fundașul.

Deși cunoaște doar câteva cuvinte în română, printre care „ce faci?” și „bine”, Eissat promite să învețe mai mult: „O să învăț limba română. Sper ca până la Mondial să pot comunica mai bine cu colegii. Indiferent de limba pe care o vorbim, pe teren există o singură limbă: cea a fotbalului”.

Naționala României va disputa luna aceasta două meciuri pe Arena Națională: un amical cu Moldova, joi, și partida din preliminariile CM 2026 cu Austria, duminică.