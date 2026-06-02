Prima pagină » Sport » LIVE TEXT Sorana Cîrstea 0-6, 1-1 Mirra Andreeva. Cîrstea, set pierdut la zero în fața Mirrei Andreeva în 22 de minute la Roland Garros

LIVE TEXT Sorana Cîrstea 0-6, 1-1 Mirra Andreeva. Cîrstea, set pierdut la zero în fața Mirrei Andreeva în 22 de minute la Roland Garros

Sorana Cîrstea dispută astăzi unul dintre cele mai importante meciuri ale carierei, în sferturile de finală de la Roland Garros. Românca o întâlnește pe Mirra Andreeva, cap de serie numărul 8, într-un duel programat pe Court Philippe-Chatrier, de la ora 12:00, ora României. Partida va fi transmisă în direct la Eurosport, iar turneul poate fi urmărit și pe HBO Max.
LIVE TEXT Sorana Cîrstea 0-6, 1-1 Mirra Andreeva. Cîrstea, set pierdut la zero în fața Mirrei Andreeva în 22 de minute la Roland Garros
Gabriel Negreanu
02 iun. 2026, 12:38, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Setul 2 Sorana Cîrstea 1-1 Mirra Andreeva

Mirra Andreeva își face la rândul ei serviciul.

Sorana Cîrstea câștigă primul game din meci. Sportiva din România își face servicul.

A început setul doi al sfertului de la Roland Garros

Setul 1 Sorana Cîrstea 0-6 Mirra Andreeva

Mirra Andreeva a dominat categoric primul set al meciului cu Sorana Cîrstea, pe care l-a câștigat cu 6-0 în 22 de minute. Românca nu a reușit să își facă serviciul în niciun game.

0-5. Un nou break pentru sportiva originală din Rusia.

Mirra Andreeva câștigă la 15 game-ul patru pe propriul serviciu și duce scorul la 4-0.

Andreeva face un nou break și pare că a intrat mai bine în partidă.

Andreeva își face serviciul. dar Cîrstea i-a pus probleme serioase în acest game.

Andreeva începe perfect meciul cu Sorana Cîrstea și face break încă din primul game. Românca își pierde serviciul la debutul partidei.

UPDATE A început meciul

Sorana Cîrstea servește în primul game din sfertul de la Roland Garros.

UPDATE Sorana Cîrstea vs Mirra Andreeva. Meciul va începe la 12:10

La Paris a plouat pe parcursul dimineții. Astfel umiditatea este mare, cea ce va favoriza un joc mai lent.

Acoperișul este tras pe pe Court Philippe-Chatrier.

Știre inițială

Ajunsă la 36 de ani, Sorana Cîrstea traversează un moment remarcabil. Sportiva din România, aflată pe locul 18 WTA, a revenit în sferturile de finală la Paris după 17 ani, prima ei calificare în această fază la Roland Garros datând din 2009. Este doar al treilea sfert de finală de Grand Slam al carierei, după Roland Garros 2009 și US Open 2023.

Parcursul Soranei la actuala ediție a fost unul solid. În optimile de finală, românca a trecut de Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6(4), obținând una dintre cele mai importante victorii ale sezonului. În turul al treilea, Cîrstea reușise și un rezultat categoric, 6-0, 6-0, performanță care a atras atenția la Paris.

Sezonul 2026 a adus pentru Sorana și alte borne importante. Românca a intrat pentru prima dată în Top 20 WTA, devenind cea mai în vârstă jucătoare care reușește acest lucru în istoria clasamentului feminin. Saltul a venit după un parcurs excelent la Roma, unde a ajuns în semifinale și a învins-o pe lidera mondială Aryna Sabalenka.

Adversara de astăzi, Mirra Andreeva, este una dintre cele mai valoroase jucătoare ale noii generații. Rusoaica are 19 ani, ocupă locul 8 WTA și este deja o prezență constantă în fazele superioare ale turneelor mari. Andreeva a fost semifinalistă la Roland Garros în 2024 și vine la acest meci cu statutul de favorită, dar și cu presiunea unei confruntări împotriva unei jucătoare aflate într-o formă excelentă.

Câștigătoarea va merge în semifinalele turneului de la Paris, unde o va întâlni pe învingătoarea partidei Elina Svitolina – Marta Kostyuk. Pentru Sorana Cîrstea, meciul cu Andreeva poate însemna prima semifinală de Grand Slam a carierei.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
Libertatea
Cum mănâncă rușii castraveții. Puțini români cunosc acest truc
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia