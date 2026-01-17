Lovitură grea pentru o echipă de tradiție din Italia. Proprietarul clubului a murit

Rocco Commisso, proprietarul clubului de fotbal italian Fiorentina a murit la vârsta de 76 de ani, potrivit AP. El deținea și Mediacom Communications, cu sediul în New York, a murit.

Atât Fiorentina, cât și Mediacom au anunțat sâmbătă moartea lui Commisso fără a oferi o cauză.

„După o perioadă prelungită de tratament medical, iubitul nostru președinte ne-a părăsit, iar astăzi îi jelim cu toții trecerea în neființă. Dragostea sa pentru Fiorentina a fost cel mai mare dar pe care și l-a făcut”, au transmis reprezentanții clubului italian.

După ce a transformat Mediacom într-una dintre cele mai mari companii de televiziune prin cablu din Statele Unite, Commisso a cumpărat Fiorentina în 2019. El a devenit cunoscut pentru că a luat poziție împotriva birocrației italiene și a incapacității de a construi stadioane noi.

Commisso s-a născut în Calabria și a plecat în SUA la vârsta de 12 ani. De asemenea, a deținut New York Cosmos și a jucat fotbal la Universitatea Columbia, școala din Ivy League pe care a continuat să o susțină de-a lungul anilor. Stadionul de fotbal al universității este numit după el.

Cosmos l-a numit pe Commisso „un lider pasionat care și-a dedicat viața fotbalului și viitorului acestui sport”.

„Rocco a luptat pentru ceea ce este mai bine pentru fotbalul american, crezând în dezvoltarea acestui sport, în importanța comunității și în puterea cluburilor de a inspira următoarea generație”, a transmis clubul din New York pe X.

Omagiat de președintele FIFA

Președintele FIFA, Gianni Infantino, i-a adus și el un omagiu lui Commisso.

„Sunt întristat să aflu de trecerea în neființă a lui Rocco Commisso, președintele Fiorentinei, care și-a dedicat viața minunatului nostru sport. Când l-am întâlnit, mi-a vorbit despre jucătorii săi ca despre copiii săi, despre clubul său ca despre o parte din el însuși. Un om minunat”, a scris Infantino pe Instagram.

Cu Fiorentina, Commisso a ajuns în finalei Conference League în 2023 și 2024. În acest sezon, echipa are mari dificultăți și se află în zona retrogradării.

În urma sa rămân soția Catherine și doi copii, Giuseppe și Marisa.