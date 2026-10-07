Lovitură importantă în lupta la titlu în Formula 1. George Russell va pleca din coada grilei în Singapore

Echipa Mercedes a confirmat miercuri că britanicul va depăși limita componentelor schimbate permise pentru sezon, ceea ce îl va trimite la coada grilei în cursa de duminică. Russell avea șanse mari să încheie pe podium la Sepang, însă, cu cinci tururi înainte de final, Mercedes-ul său s-a oprit pe circuit din cauza unei probleme la unitatea de putere.

Britanicul ocupa locul al treilea în acel moment, iar abandonul i-a adus o nouă lovitură în lupta pentru titlul mondial.

Mercedes a decis că este necesară montarea unei noi unități de putere la Singapore. Russell a utilizat deja cele patru motoare permise pe sezon, astfel că orice componentă suplimentară atrage o penalizare.

Potrivit regulamentului, schimbarea va genera cel puțin 10 poziții de penalizare, iar Mercedes a confirmat că rezultatul practic va fi plecarea de la coada grilei.

Penalizarea nu se aplică în Sprint

Marele Premiu al statului Singapore are programată cursă Sprint, sâmbătă, pentru care Russell nu va suporta penalizarea. Sancțiunea se aplică doar Grand Prix-ului de duminică.

Astfel, Russell va avea o oportunitate suplimentară de a obține puncte în Sprint, înainte de a încerca o revenire dificilă în cursa principală.

Antonelli s-a desprins la 84 de puncte

Abandonul de la Sepang a avut consecințe importante și în clasamentul piloților. Coechipierul său de la Mercedes, Kimi Antonelli, a terminat cursa pe locul secund și și-a mărit avansul față de Russell la 84 de puncte, cu șapte etape rămase din sezon.

Situația este cu atât mai complicată pentru Russell cu cât circuitul de la Marina Bay este unul pe care depășirile sunt dificil de realizat. Plecarea din spatele grilei îi poate compromite serios șansele să recupereze din ecartul față de Antonelli în clasamentul general.

În plus, Lewis Hamilton (Ferrari), al treilea clasat din ierarhie, poate recupera din cele 22 de puncte care îl separă de Russell în clasament.

Mercedes schimbă planurile

Mercedes intenționa inițial să introducă noul motor mai târziu în sezon, odată cu un pachet de dezvoltare. Problema de la Sepang a obligat însă echipa să devanseze schimbarea la Singapore.

Șeful Mercedes, Toto Wolff, a transmis că echipa continuă să analizeze problemele întâmpinate în Malaysia și că weekendul de la Singapore va fi important pentru evaluarea noilor componente și pentru înțelegerea direcției tehnice a monopostului.

Russell a mai avut probleme de fiabilitate în 2026, inclusiv un abandon în Marele Premiu al Canadei.