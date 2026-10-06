„M-am simțit dator”. Campionul mondial care donează 2% din salariu pentru cauze caritabile în Croația

Informația fusese dezvăluită săptămâna trecută de agentul său, Andy Bara, care a spus că Olmo face donația încă de la plecarea de la Dinamo Zagreb și că aceasta a continuat în perioada în care fotbalistul a evoluat la RB Leipzig și apoi la Barcelona. Bara a precizat că Olmo nu a vorbit public despre acest gest.

Întrebat despre donație înaintea meciului Croația – Spania, Olmo a spus că nu știa că agentul său urma să facă publică informația.

„Nu știam că Andy va spune toate acestea. Când am plecat din Croația, m-am simțit puțin dator acestei țări pentru tot ceea ce mi-a oferit și am vrut să ofer ceva înapoi”, a declarat la conferința de presă internaționalul spaniol, campion mondial cu formația iberică.

Olmo a explicat că sprijinul este direcționat prin organizația Common Goal, fondată de fostul internațional spaniol Juan Mata, și nu se limitează la Vukovar. Banii ajung și la proiecte din Slavonski Brod, în special pentru familii și tineri implicați în sport și care au trecut prin perioade dificile.

„Am ales Vukovar și Slavonski Brod. Am fost în Slavonski Brod cu câțiva dintre colegi, am desfășurat activități sportive și am petrecut timp cu tinerii. Am simțit că trebuie să dau înapoi ceva Croației pentru tot ce mi-a oferit”, a explicat fotbalistul.

Transferat la Dinamo Zagreb, la 16 ani

Olmo a ajuns la Dinamo Zagreb în 2014, la vârsta de 16 ani, după ce a plecat de la academia Barcelonei. A rămas la clubul croat până în 2020, când s-a transferat la RB Leipzig. În 2024 a revenit la Barcelona.

Perioada petrecută în Croația a avut un rol esențial în formarea lui ca fotbalist. La Dinamo a debutat la seniori și și-a construit reputația care i-a permis ulterior să ajungă în Bundesliga și, din nou, la Barcelona.

Gestul lui Olmo a stârnit o reacție puternică în Croația. La conferința de presă, unde fotbalistul a vorbit și în limba croată, jurnaliștii locali l-au aplaudat după ce a explicat motivele donației.

Spania va întâlni reprezentativa Croației marți seară, de la ora 21:45, în Grupa A3 din Liga Națiunilor, pe stadionul Poljud din Split. În meciul tur, campioana mondială s-a impus cu scorul de 4-1.