Marea Britanie revine în semifinalele Billie Jean King Cup pentru al doilea an consecutiv

Boulter a învins-o pe Moyuka Uchijima cu 6-2, 6-1, după ce Kartal trecuse de Ena Shibahara cu 6-3, 7-6(4), asigurând astfel prezenţa britanicelor între cele mai bune patru echipe.

În semifinale, Marea Britanie va întâlni Statele Unite ale Americii, echipă cu care se va lupta sâmbătă pentru un loc în finală.

Aceasta este a doua semifinală consecutivă pentru Marea Britanie, după eşecul din 2024 în faţa Slovaciei. De data aceasta, Boulter şi Kartal au arătat siguranţă şi determinare. Boulter, clasată pe locul 55 mondial, a dominat primul set, iar Kartal, debutantă în competiţie în acest an, a demonstrat maturitate şi forţă, controlând meciul cu Shibahara.

Pentru Kartal, sezonul 2025 a fost unul remarcabil: pe lângă debutul cu victorii în Billie Jean King Cup, a ajuns în turul patru la Wimbledon şi a urcat până pe locul 44 mondial.

În cealaltă semifinală se confruntă Ucraina şi Italia, deţinătoarea trofeului.