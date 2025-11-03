Mascota „Sammy the Saint”, beată, a fost eliminată de pe teren în timpul unui meci din FA Cup

În timpul meciului din prima rundă FA Cup dintre St Albans City și Burton Albion, partida a trecut pe plan secund în favoarea… mascotei clubului.

Într-un videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare, „Sammy the Saint”, mascota oficială a St Albans City, este vizibil în stare de ebrietate, clătinându-se la marginea terenului înainte de a se prăbuși în spatele panourilor publicitare.

Publicul asistă la cădere și râde.

Clubul nu a făcut până în prezent niciun comentariu oficial, dar mulți internauți au distribuit secvența, videoclipul acumulând peste cinci sute de mii de vizualizări.