Mascota „Sammy the Saint”, beată, a fost eliminată de pe teren în timpul unui meci din FA Cup

Mascota oficială a clubului St. Albans City, aflată în stare de ebrietate, a fost eliminată de pe teren, sâmbătă, în timpul meciului dintre Burton Albion și St Albans City, scrie Le Figaro.
Cosmin Pirv
03 nov. 2025, 12:13, Sport

În timpul meciului din prima rundă FA Cup dintre St Albans City și Burton Albion, partida a trecut pe plan secund în favoarea… mascotei clubului.

Într-un videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare, „Sammy the Saint”, mascota oficială a St Albans City, este vizibil în stare de ebrietate, clătinându-se la marginea terenului înainte de a se prăbuși în spatele panourilor publicitare.

Publicul asistă la cădere și râde.

Clubul nu a făcut până în prezent niciun comentariu oficial, dar mulți internauți au distribuit secvența, videoclipul acumulând peste cinci sute de mii de vizualizări.