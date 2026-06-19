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Mexic, prima echipă calificată în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026. O eroare uriașă a portarului sud-coreean a decis meciul

Mexicul a devenit prima echipă calificată în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026 după victoria cu 1-0 împotriva Coreei de Sud, într-un meci disputat la Guadalajara. Singurul gol al întâlnirii a venit în urma unei greșeli majore a portarului Kim Seung-gyu, iar succesul le-a asigurat gazdelor șase puncte după primele două etape ale grupei.
Mexic, prima echipă calificată în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026. O eroare uriașă a portarului sud-coreean a decis meciul
Sursa foto: X/FIFA World Cup
Victor Dan Stephanovici
19 iun. 2026, 06:32, Sport
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Partida a fost una săracă în ocazii și lipsită de spectacol, ambele formații părând mai preocupate să evite greșelile decât să își asume riscuri, scrie The Guardian. Momentul decisiv s-a produs în minutul 50. Portarul sud-coreean Kim Seung-gyu a ieșit greșit la o minge aeriană, s-a ciocnit de propriul fundaș și a scăpat balonul în fața porții. Luis Romo a profitat imediat și a înscris fără emoții pentru 1-0. Golul s-a dovedit suficient pentru ca Mexicul să obțină a doua victorie consecutivă la acest turneu final.

Degajare de la linia porții a lui Edson Álvarez, Mexic – Coreea de Sud. Sursa: X/World Cup 2026.

Coreea de Sud a dominat posesia, dar nu și ocaziile

Statisticile au arătat un avantaj al asiaticilor la posesie, însă Coreea de Sud a avut dificultăți în fața organizării defensive a mexicanilor. Son Heung-min, marele lider al sud-coreenilor, a avut o prestație modestă și a fost înlocuit după aproximativ o oră de joc. Mexicul a blocat eficient spațiile și a forțat numeroase poziții de ofsaid ale adversarilor. Cea mai mare șansă de egalare a venit spre finalul meciului, când portarul Raúl Rangel a intervenit spectaculos la o lovitură de cap a lui Cho Gue-sung și a reușit apoi să controleze și mingea respinsă.

Mexicul merge mai departe

Cu două victorii din două meciuri, Mexicul conduce grupa cu șase puncte și este sigur de prezența în fazele eliminatorii. Coreea de Sud rămâne pe locul al doilea, cu trei puncte, și are în continuare șanse importante de calificare înaintea ultimei etape. Clasamentul grupei după două runde este condus de Mexic, urmat de Coreea de Sud, în timp ce Cehia și Africa de Sud ocupă ultimele poziții.

Grupa A CM 2026.

Mexicanii visează la un duel cu Anglia

Calificarea timpurie le oferă mexicanilor posibilitatea de a termina grupa pe primul loc și de a evita adversari mai dificili în faza următoare. Presa britanică notează că, dacă atât Mexicul, cât și Anglia își câștigă grupele, cele două reprezentative s-ar putea întâlni într-un duel de mare interes în optimile de finală, pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de México. Deocamdată însă, echipa lui Javier Aguirre impresionează mai degrabă prin eficiență decât prin spectacol. După două victorii la limită, Mexicul este prima națională care și-a asigurat matematic prezența în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale 2026.

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