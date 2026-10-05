Mihai Silvășan, despre obiectivul U-BT Cluj în Liga Adriatică: „Dorim să fim între primele patru echipe”

„Pot să spun că ne dorim să fim între primele patru echipe din Liga Adriatică. Sezonul trecut am ajuns între primele opt și am pierdut în sferturile de finală împotriva lui Budućnost, iar acum ne dorim să facem un pas înainte”, a spus Mihai Silvășan, potrivit unui comunicat al site-ului clubului U-BT Cluj.

Tehnicianul clujenilor a subliniat însă că obiectivul va putea fi atins doar printr-o evoluție constantă.

„Avem o echipă complet nouă, cu 11 jucători noi în acest sezon. Muncim foarte mult pentru a construi relațiile dintre jucători și pentru a deveni o echipă bună, în care fiecare să își înțeleagă rolul”, a explicat antrenorul.

Victoria de la Viena a fost prima obținută de U-BT în acest sezon într-un meci oficial și a venit după înfrângerea categorică suferită la Roma.

„Din punct de vedere mental nu a fost ușor, însă am reușit să facem un meci bun”, a spus Silvășan.

Campioana României a controlat jocul de la Viena

U-Banca Transilvania a controlat cea mai mare parte a partidei de la Viena și a intrat la pauză cu un avantaj de patru puncte, 45-41. Gazdele au revenit în mai multe rânduri, dar clujenii s-au desprins în sfertul al treilea, pe care l-au încheiat cu 66-56 în avantaj, și au gestionat mai bine finalul.

Silvășan a remarcat și revenirile după accidentări ale lui Plavšić și Livingston.

„Ne-a lipsit mult Plavšić în ultima perioadă, după accidentarea pe care a avut-o. Nu a fost alături de noi în cea mai mare parte a perioadei de pregătire. De asemenea, Livingston a revenit după accidentare și a jucat primul său meci, așa că lucrurile încep să arate mai bine pentru noi. Amândoi au făcut o treabă bună, însă nu este vorba doar despre ei, ci despre întreaga echipă, despre respectarea structurii noastre și a lucrurilor pe care vrem să le facem, posesie cu posesie”, a afirmat antrenorul.

În următoarea etapă din Liga Adriatică, formația clujeană va juca pe teren propriu cu Dubai, echipă care evoluează în Euroligă. Partida este programată duminică, 11 octombrie, de la ora 13:00.

„Va fi un meci foarte dificil pentru noi, dar îl așteptăm cu nerăbdare”, a declarat Mihai Silvășan.