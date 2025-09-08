Prima pagină » Sport » Mijlocașul Emmanuel Mensah, împrumutat de CFR 1907 Cluj la Gloria Bistrița, în Liga 2

Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
08 sept. 2025, 14:31

Fotbal Club CFR 1907 Cluj și Gloria Bistrița au ajuns la un acord privind împrumutul mijlocașului Emmanuel Mensah (21 ani) pentru un sezon competițional. Atacantul ghanez evoluase în prima parte a anului la FC Argeș, tot sub formă de împrumut.

Clubul clujean l-a transferat pe Emmanuel Mensah în martie 2023, fiind adus de la echipa ghaneză Young Apostles.

După venirea în România, Emmanuel a jucat la satelitul clujenilor. În sezonul 2023/24 a mers împrumut la CSM Sighetu Marmației, formație din Seria 10 a Ligii a 3-a. A marcat 13 goluri în cele 21 de meciuri pe care le-a jucat. A început sezonul 2024/25 la echipa de tineret a CFR-ului, după care a fost selectat în lotul echipei de seniori.

În ianuarie 2025, CFR l-a împrumutat la FC Argeș. Cota de piață a jucătorului este de 75.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermakt.