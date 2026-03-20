Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru barajul Cupei Mondiale 2026

Naționala României va juca împotriva Turciei pe Beșiktaș Park de la ora 19:00 (20:00 ora locală), iar în cazul unei victorii va disputa finala play-off-ului în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45.

Lotul convocat de Mircea Lucescu include 12 jucători legitimați la cluburi din străinătate și 14 fotbaliști din SuperLiga României.

Lotul României

Portari: Ionuț Radu (Celta de Vigo), Marian Aioani (Rapid), Mihai Popa (CFR Cluj);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Drăgușin (Tottenham), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt);

Mijlocași: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova);

Atacanți: Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad).

FRF a precizat că Lisav Eissat și Ioan Vermeșan, aflați pe lista preliminară, vor merge la naționala U21 pentru meciurile din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo și San Marino.