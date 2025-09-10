Mircea Lucescu a numit vinovații pentru rezultatul penibil din Cipru – România 2-2

România a remizat cu Cipru în preliminariile Cupei Mondiale. Naționala lui Mircea Lucescu nu a reușit să țină de acel 2-0 și a fost egalată. Denis Drăguș a punctat de două ori în poarta lui Fabiano Freitas.

Golurile Ciprului au fost marcate de Loizos Loizou și Charalampous. Mircea Lucescu a avut un discurs dur la finalul partidei și a acuzat arbitrajul:

„Au jucat numai cu mâinile pe adversar. Un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm. Nu mă plâng, dar constat că lucrurile au stat în felul ăsta. Sunt mulțumit de faptul că prima repriză am făcut ceea ce trebuia. I-am pus în mare dificultate. Repriza a doua parcă ne-au înghețat picioarele, mai ales la fundașii centrali. Au pasat destul de greoi. E păcat pentru acest rezultat. E o lecție de ce înseamnă atitudinea și agresivitatea în fotbalul de astăzi.

Vom vedea. Cred că au fost mult prea pătrunși de necesitatea de a învinge cu orice preț. În momentul în care ne-am văzut cu 2-0 am cedat într-un fel jocul. Se mai joacă, nu schimbările au determinat…”, a declarat Mircea Lucescu, la Prima TV.