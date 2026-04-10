Mircea Lucescu este înmormântat astăzi cu onoruri militare. Ceremonie la Bellu pentru legendarul antrenor

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc și european, este condus astăzi pe ultimul drum. Ceremonia de înmormântare are loc la Cimitirul Bellu, București, iar înhumarea este precedată de onoruri militare, în semn de recunoaștere a contribuției sale la sportul românesc.
Victor Dan Stephanovici
10 apr. 2026, 07:37, Sport

Funeraliile marchează finalul unei perioade de omagii publice în care mii de suporteri, foști jucători și oficiali din lumea fotbalului au venit să își ia rămas bun de la „Il Luce”. Programul ceremoniei începe dimineața, când cortegiul funerar pleacă de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie din București. Aici este oficiată slujba de înmormântare, la care participă familia și invitații apropiați. După ceremonie, cortegiul se îndreaptă către Cimitirul Bellu, unde are loc înhumarea.

Înhumarea lui Mircea Lucescu are loc în jurul prânzului la Cimitirul Bellu. Momentul este precedat de onoruri militare, acordate pentru meritele sale deosebite și pentru impactul pe care l-a avut asupra sportului românesc. Accesul în zona cimitirului este restricționat, fiind permis doar familiei și invitaților apropiați.

Mii de oameni au venit la Arena Națională pentru ultimul omagiu

În zilele premergătoare înmormântării, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus la Arena Națională. Mii de suporteri au venit să aprindă lumânări și să depună flori. Printre cei prezenți s-au numărat foști jucători, antrenori, reprezentanți ai cluburilor la care a activat și personalități din sport. Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, după o carieră care a marcat fotbalul din România și din Europa. De-a lungul carierei, a antrenat cluburi importante din România, Italia, Turcia, Ucraina și Rusia. Cea mai mare performanță europeană a venit în 2009, când a câștigat Cupa UEFA cu Șahtior Donețk.

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
Dani Mocanu și fratele său, vizați de un atac în timpul transferului la penitenciar. Este vorba despre o răfuială în familie
Gandul
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Cancan
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport
Călin Georgescu și Horațiu Potra vor fi judecați chiar și fără declarațiile anulate în dosarul loviturii de stat. Instanța: „Excluderea unor probe nu echivalează cu nulitatea rechizitoriului”
Libertatea
Diagnosticul crunt care l-ar fi răpus pe Mircea Lucescu. De ce boală suferea, de fapt, fostul selecționer: „Inițial nu a vrut să creadă”
CSID
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Promotor