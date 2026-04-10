Mircea Lucescu este înmormântat astăzi cu onoruri militare. Ceremonie la Bellu pentru legendarul antrenor

Funeraliile marchează finalul unei perioade de omagii publice în care mii de suporteri, foști jucători și oficiali din lumea fotbalului au venit să își ia rămas bun de la „Il Luce”. Programul ceremoniei începe dimineața, când cortegiul funerar pleacă de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie din București. Aici este oficiată slujba de înmormântare, la care participă familia și invitații apropiați. După ceremonie, cortegiul se îndreaptă către Cimitirul Bellu, unde are loc înhumarea.

Înhumarea lui Mircea Lucescu are loc în jurul prânzului la Cimitirul Bellu. Momentul este precedat de onoruri militare, acordate pentru meritele sale deosebite și pentru impactul pe care l-a avut asupra sportului românesc. Accesul în zona cimitirului este restricționat, fiind permis doar familiei și invitaților apropiați.

Mii de oameni au venit la Arena Națională pentru ultimul omagiu

În zilele premergătoare înmormântării, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului antrenor a fost depus la Arena Națională. Mii de suporteri au venit să aprindă lumânări și să depună flori. Printre cei prezenți s-au numărat foști jucători, antrenori, reprezentanți ai cluburilor la care a activat și personalități din sport. Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, după o carieră care a marcat fotbalul din România și din Europa. De-a lungul carierei, a antrenat cluburi importante din România, Italia, Turcia, Ucraina și Rusia. Cea mai mare performanță europeană a venit în 2009, când a câștigat Cupa UEFA cu Șahtior Donețk.