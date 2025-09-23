Mondialele de canotaj: Echipajele de dublu rame Radiș/Rusu și Arteni/Lehaci, calificate în finale

Primele semifinale cu participare românească de la Campionatele Mondiale de Canotaj, găzduite de Shanghai, s-au disputat marți dimineață. România a obținut două calificări în finalele A, prin echipajele de dublu rame feminin și masculin.

Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat cursa din semifinalele probei de dublu rame (W2-), fiind singurul echipaj care a coborât sub șase minute și 59 de secunde: 6.58:53 minute. Franța a stabilit al doilea timp din semifinale (6.59.71 minute).

Florin Arteni și Florin Lehaci s-au impus în întrecerea masculină de dublu rame (M2-), cu timpul de 6.21:99 minute, la aproape patru secunde de al doilea timp din seriile semifinale, stabilit de Noua Zeelandă (6.25:89 minute).

În schimb, echipajul masculin de patru vâsle (M4x), format din Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Bogdan Horodișteanu, a încheiat pe locul 4 în semifinala disputată și va evolua în finala B.