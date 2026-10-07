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Oficial. România ajunge la cea mai slabă clasare din istorie în clasamentul FIFA

Naționala de fotbal a României a coborât pe locul 58 în clasamentul FIFA, cea mai slabă poziție ocupată vreodată de reprezentativa „tricoloră”, după definitivarea ierarhiei de către forul mondial, miercuri, în urma disputării ultimelor meciuri din această fereastră internațională.
Oficial. România ajunge la cea mai slabă clasare din istorie în clasamentul FIFA
Petre Apostol
07 oct. 2026, 14:32, Sport
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România are în prezent 1.428,88 puncte în clasamentul FIFA, după patru înfrângeri consecutive în actuala ediție a Ligii Națiunilor.

Noua poziție reprezintă o coborâre de șase locuri față de ultima ierarhie oficială FIFA, publicată la 20 iulie, când România se afla pe locul 52. Clasamentul FIFA este calculat pe baza unui sistem Elo, care ia în considerare rezultatul meciurilor, importanța acestora, nivelul adversarului și rezultatul așteptat.

România a depășit în mod negativ precedentul record

Până acum, cea mai slabă clasare a României era locul 57, ocupat în două rânduri, în 2011 și 2012. După eșecul cu Suedia, scor 0-1, „tricolorii” au coborât pentru prima dată pe poziția a 58-a.

Anterior eșecului de luni cu Suedia, România începuse cu alte trei înfrângeri: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, 0-6 cu Polonia. În Grupa B4, selecționata pregătită de Gheorghe Hagi are în prezent zero puncte și golaveraj 3-13.

Bosnia a devansat România. Uzbekistan a ratat șansa de a se apropia

În noua ierarhie, România este devansată de Bosnia și Herțegovina, aflată pe locul 57, cu 1.429,32 puncte.

„Tricolorii” sunt înaintea reprezentativei din Uzbekistan, care are 1.416,61 puncte. Uzbekistan a ratat șansa să se apropie de România, după ce a pierdut marți seară cu Coreea de Sud, scor 0-2.

România a avut cea mai bună poziție din istoria sa în clasamentul FIFA în 1997, când a ocupat locul 3 mondial.

În Top 10, Portugalia a realizat singura urcare, devansând Brazilia și Maroc și ajungând pe locul 5. Spania ocupă prima poziție, cu 2011,57 puncte, urmată de Argentina (1972,80) și Franța (1958,86).

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