Partida de luni din campionatul Spaniei de fotbal Valencia – Oviedo, suspendată din cauza furtunii

Decizia a fost luată după consultări cu autoritățile, pentru siguranța spectatorilor și a echipelor, anunță organizatorii.

Aproximativ jumătate dintre fanii Valenciei vin din localități din apropierea capitalei provinciei, iar restricțiile de deplasare au făcut imposibilă desfășurarea în condiții normale a meciului.

Oviedo se afla deja în Valencia de duminică dimineață, înainte ca alerta maximă să fie decretată. Partida nu are momentan o nouă dată stabilită, însă, cum niciuna dintre cele două echipe nu participă în cupele europene, există suficient spațiu în calendar pentru reprogramare.