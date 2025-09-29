Prima pagină » Sport » Partida de luni din campionatul Spaniei de fotbal Valencia – Oviedo, suspendată din cauza furtunii

Partida de luni din campionatul Spaniei de fotbal Valencia – Oviedo, suspendată din cauza furtunii

Partida dintre Valencia și Real Oviedo, contând pentru etapa a șaptea din LaLiga, programată luni seară, de la ora 22:00, pe stadionul Mestalla, a fost amânată din cauza codului roșu de furtună și ploi torențiale emis în provincia Valencia.
Partida de luni din campionatul Spaniei de fotbal Valencia - Oviedo, suspendată din cauza furtunii
Sursă foto: Pexels
Petre Apostol
29 sept. 2025, 17:36, Sport

Decizia a fost luată după consultări cu autoritățile, pentru siguranța spectatorilor și a echipelor, anunță organizatorii.

Aproximativ jumătate dintre fanii Valenciei vin din localități din apropierea capitalei provinciei, iar restricțiile de deplasare au făcut imposibilă desfășurarea în condiții normale a meciului.

Oviedo se afla deja în Valencia de duminică dimineață, înainte ca alerta maximă să fie decretată. Partida nu are momentan o nouă dată stabilită, însă, cum niciuna dintre cele două echipe nu participă în cupele europene, există suficient spațiu în calendar pentru reprogramare.