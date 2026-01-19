Prima pagină » Sport » Pődör Rebeka, golghetera campionatului de handbal din Ungaria, va juca la SCM Craiova din vară

Pődör Rebeka, golghetera campionatului de handbal din Ungaria, va juca la SCM Craiova din vară

Pődör Rebeka, actuala golgheteră a campionatului feminin de handbal din Ungaria (NB I), va evolua din sezonul viitor în Liga Florilor, la SCM Craiova.
Pődör Rebeka, golghetera campionatului de handbal din Ungaria, va juca la SCM Craiova din vară
Petre Apostol
19 ian. 2026, 12:03, Sport

Transferul a fost anunțat luni de clubul oltean, care a prezentat-o pe Pődör Rebeka (24 ani) drept „noua mașină de goluri” a echipei.

Jucătoare pe postul de inter dreapta, Pődör Rebeka este componentă a naționalei Ungariei și a fost formată la Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA), club la care s-a impus rapid ca lider și evoluează și în prezent.

Potrivit informațiilor publicate de club, contractul este valabil pentru două sezoane, iar transferul reprezintă un plus major pentru compartimentul ofensiv al formației din Craiova.

Pődör Rebeka vine după un nou meci excelent în campionatul maghiar, în care a înscris 18 goluri din 22 de aruncări în victoria echipei sale, 34-28 cu Kisvárda.

Handbalista maghiară a fost golghetera NB I în sezonul trecut, cu 237 de goluri, iar în actuala stagiune conduce din nou clasamentul marcatoarelor, cu 102 goluri după 11 meciuri.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Infrastructura României, cursă contracronometru în 2026: Avem miliarde din PNRR, dar n-are cine să toarne asfaltul. Drumurile, între presiunea timpului și criza de personal
Gandul
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie are mari probleme de sănătate în 2026
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor