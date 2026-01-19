Pődör Rebeka, golghetera campionatului de handbal din Ungaria, va juca la SCM Craiova din vară

Transferul a fost anunțat luni de clubul oltean, care a prezentat-o pe Pődör Rebeka (24 ani) drept „noua mașină de goluri” a echipei.

Jucătoare pe postul de inter dreapta, Pődör Rebeka este componentă a naționalei Ungariei și a fost formată la Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA), club la care s-a impus rapid ca lider și evoluează și în prezent.

Potrivit informațiilor publicate de club, contractul este valabil pentru două sezoane, iar transferul reprezintă un plus major pentru compartimentul ofensiv al formației din Craiova.

Pődör Rebeka vine după un nou meci excelent în campionatul maghiar, în care a înscris 18 goluri din 22 de aruncări în victoria echipei sale, 34-28 cu Kisvárda.

Handbalista maghiară a fost golghetera NB I în sezonul trecut, cu 237 de goluri, iar în actuala stagiune conduce din nou clasamentul marcatoarelor, cu 102 goluri după 11 meciuri.