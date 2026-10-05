Portugalia câștigă și fără Cristiano Ronaldo. Gonçalo Ramos marchează din nou, iar echipa se califică în sferturile Nations League

Portugalia a încheiat această perioadă a competiției cu patru victorii. A învins de două ori Norvegia și a câștigat câte un meci împotriva Danemarcei și Țării Galilor, scrie Il Post.
Ronaldo a jucat 67 de minute împotriva Țării Galilor, după care a rămas pe banca de rezerve pe toată durata primei partide cu Norvegia.
A fost pentru prima dată în ultimii 18 ani când Ronaldo nu a intrat deloc într-un meci al naționalei în care fusese convocat. Ulterior, în timpul deplasării în Danemarca, atacantul a părăsit cantonamentul și nu a mai fost disponibil pentru următoarele două partide.
Jorge Jesus îl descrisese anterior drept „un jucător ca ceilalți”, alimentând speculațiile privind rolul său în echipa națională.
Cel care a profitat cel mai mult a fost Gonçalo Ramos, atacantul transferat în această vară la Milan de la Paris Saint-Germain. Milan a plătit 70 de milioane de euro pentru transferul atacantului portughez. Ramos a marcat în fiecare dintre ultimele trei meciuri ale Portugaliei. În plus, a oferit un assist împotriva Danemarcei și a avut o contribuție importantă și în faza defensivă.
Performanțele sale readuc în discuție un episod de la Campionatul Mondial din 2022. La 21 de ani, Ramos a fost titular în optimile de finală împotriva Elveției, în locul lui Ronaldo. Atacantul a marcat atunci trei goluri, iar Portugalia s-a impus cu 6-1.
Mulți au văzut partida drept începutul unei posibile predări de ștafetă. Ronaldo a continuat însă să aibă un rol central în națională.
Cristiano Ronaldo are 41 de ani și deține recordurile mondiale pentru meciuri și goluri marcate la nivelul echipelor naționale. A strâns 234 de selecții și 146 de goluri pentru Portugalia. În ultimii ani, însă, rolul său a fost tot mai discutat. Potrivit analizei sursei, lipsa lui din ultimele meciuri a permis Portugaliei să joace mai fluid în atac.
Echipa a marcat opt goluri în cele trei partide disputate fără Ronaldo, iar mai mulți jucători ofensivi au avut evoluții importante. Printre aceștia s-a numărat și João Félix, care evoluează acum în Arabia Saudită, la echipa lui Ronaldo.
După victoria cu Norvegia, Jorge Jesus a minimalizat tensiunile și a spus că între el și Ronaldo a existat o neînțelegere. Antrenorul a precizat că atacantul „poate reveni când vrea”. Presa sportivă portugheză scrie că Ronaldo este așteptat în lot pentru meciurile naționale din noiembrie.