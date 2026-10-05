Portugalia câștigă și fără Cristiano Ronaldo. Gonçalo Ramos marchează din nou, iar echipa se califică în sferturile Nations League

Portugalia a încheiat această perioadă a competiției cu patru victorii. A învins de două ori Norvegia și a câștigat câte un meci împotriva Danemarcei și Țării Galilor, scrie Il Post.

Ronaldo a jucat 67 de minute împotriva Țării Galilor, după care a rămas pe banca de rezerve pe toată durata primei partide cu Norvegia.

O premieră pentru cariera lui Ronaldo

A fost pentru prima dată în ultimii 18 ani când Ronaldo nu a intrat deloc într-un meci al naționalei în care fusese convocat. Ulterior, în timpul deplasării în Danemarca, atacantul a părăsit cantonamentul și nu a mai fost disponibil pentru următoarele două partide.

Jorge Jesus îl descrisese anterior drept „un jucător ca ceilalți”, alimentând speculațiile privind rolul său în echipa națională.

Gonçalo Ramos profită de absența lui Ronaldo

Cel care a profitat cel mai mult a fost Gonçalo Ramos, atacantul transferat în această vară la Milan de la Paris Saint-Germain. Milan a plătit 70 de milioane de euro pentru transferul atacantului portughez. Ramos a marcat în fiecare dintre ultimele trei meciuri ale Portugaliei. În plus, a oferit un assist împotriva Danemarcei și a avut o contribuție importantă și în faza defensivă.

Performanțele sale readuc în discuție un episod de la Campionatul Mondial din 2022. La 21 de ani, Ramos a fost titular în optimile de finală împotriva Elveției, în locul lui Ronaldo. Atacantul a marcat atunci trei goluri, iar Portugalia s-a impus cu 6-1.

Mulți au văzut partida drept începutul unei posibile predări de ștafetă. Ronaldo a continuat însă să aibă un rol central în națională.

Cristiano ar putea reveni în noiembrie

Cristiano Ronaldo are 41 de ani și deține recordurile mondiale pentru meciuri și goluri marcate la nivelul echipelor naționale. A strâns 234 de selecții și 146 de goluri pentru Portugalia. În ultimii ani, însă, rolul său a fost tot mai discutat. Potrivit analizei sursei, lipsa lui din ultimele meciuri a permis Portugaliei să joace mai fluid în atac.

Echipa a marcat opt goluri în cele trei partide disputate fără Ronaldo, iar mai mulți jucători ofensivi au avut evoluții importante. Printre aceștia s-a numărat și João Félix, care evoluează acum în Arabia Saudită, la echipa lui Ronaldo.

După victoria cu Norvegia, Jorge Jesus a minimalizat tensiunile și a spus că între el și Ronaldo a existat o neînțelegere. Antrenorul a precizat că atacantul „poate reveni când vrea”. Presa sportivă portugheză scrie că Ronaldo este așteptat în lot pentru meciurile naționale din noiembrie.