Viitorul lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei, în mâinile sale. Jorge Jesus: El va decide cum se va încheia

„Nu știu ce se va întâmpla, pentru mine totul este deschis. Trebuie să-și decidă viața înaintea convocării. Dacă joacă și vrea să fie la echipa națională, poate reveni când vrea. De ce nu?”, a spus Jorge Jesus, la conferința de presă după partida cu Norvegia, câștigată cu 2-1, duminică.

Selecționerul portughez a catalogat situația dintre el și Cristiano Ronaldo drept „o neînțelegere” și a apreciat că aceasta poate fi „ușor de rezolvat”, precizând că, din punctul său de vedere, „totul este în regulă”.

„Pentru mine, la început, nu a fost niciodată o problemă. Cristiano va fi convocat la următoarea acțiune dacă joacă pentru Al Nassr și dacă vrea să revină la echipa națională”, a adăugat tehnicianul.

Jorge Jesus a precizat că decizia privind viitorul lui Ronaldo îi aparține în primul rând jucătorului.

„Pentru ca două persoane să ajungă la un acord, ambele trebuie să vorbească și să se pună de acord. Nu depinde de mine”, a afirmat selecționerul.

„Vreau să rămână”

Jesus a explicat și că și-ar dori ca Ronaldo să își încheie cariera internațională în condițiile pe care le consideră potrivite.

„Vreau să rămână. El știe că acest lucru se va termina, că nu durează pentru totdeauna. Dar mi-ar plăcea să se încheie la echipa națională așa cum își dorește el. El este cel care va decide”, a spus selecționerul.

Jesus a relatat că i-a transmis lui Ronaldo că nu ar trebui să își încheie parcursul la Cupa Mondială cu naționala în lacrimi.

„I-am spus lui Cristiano că nu putea să își încheie cariera la Mondiale cu echipa națională pierzând și plângând. Trebuia să își încheie cariera jucând bine”, a declarat tehnicianul.

Selecționerul a respins însă ideea că ar trebui să îi ceară scuze lui Ronaldo pentru situația creată.

„Nu îmi cer scuze nimănui. Problema a fost cauzată de faptul că jucătorul se încălzea. Învinuiesc decizia și ceea ce s-a întâmplat. Dar să-mi cer scuze pentru ce? Cui?”, a afirmat Jorge Jesus, făcând referire la .

Colegi ai lui Ronaldo susțin revenirea sa

João Cancelo a declarat, la rândul său, că este convins că situația va avea o rezolvare favorabilă.

„Fără îndoială, totul se va termina în cel mai bun mod. Am vorbit cu el, dar nu voi spune aici ce am discutat”, a spus fundașul Barcelonei, care a marcat în partida cu Norvegia.

Cancelo a subliniat statutul lui Ronaldo în cadrul reprezentativei: „Așa cum a spus Bruno, Cris este căpitanul nostru, un simbol al echipei naționale, cel mai bun jucător pe care l-a avut vreodată Portugalia”.

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei pe 30 septembrie, la Copenhaga, cu o zi înaintea meciului cu Danemarca din Liga Națiunilor. Decizia a venit după tensiunile apărute între atacant și selecționerul Jorge Jesus, în urma meciului cu Norvegia, câștigat de Portugalia cu 2-1. Ronaldo a fost rezervă neutilizată în acea partidă, deși s-a încălzit în repriza a doua. Jorge Jesus a recunoscut ulterior că jucătorul a fost nemulțumit de faptul că nu a fost introdus pe teren.

Înaintea meciului cu Danemarca, Jesus a anunțat că Ronaldo nu urma să fie titular nici în acea partidă. La scurt timp după conferința de presă a selecționerului și după o discuție cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, Ronaldo a decis să părăsească lotul.

Ronaldo a transmis ulterior că va explica „la momentul potrivit” motivele care au stat la baza plecării sale. Portugalia a continuat fără el și a învins Danemarca cu 4-2, iar apoi Norvegia cu 2-1, rezultat care i-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor.