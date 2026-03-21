Rapid București joacă în deplasare cu Viborg, în prima manșă a sferturilor European League la handbal feminin

Rapid București traversează o perioadă dificilă în campionatul intern, unde ocupă doar locul opt, după trei înfrângeri în ultimele patru etape.

Totuși, formația bucureșteană impresionează în Europa, unde are cel mai bun atac din competiție, cu 304 goluri marcate.

Viborg se află pe locul secund în acest clasament, cu 273 de goluri, însă a fost cea mai prolifică echipă în faza grupelor, cu 203 goluri înscrise.

Una dintre jucătoarele-cheie pentru Rapid este coordonatoarea Estavana Polman, aflată pe locul trei în topul marcatoarelor competiției, cu 50 de goluri.

Marielle Martinsen este cea mai bună marcatoare de la Viborg, cu 47 de goluri.

Sferturile de finală ale EHF European League debutează cu opt echipe din șase țări implicate în prima manșă. Printre protagoniste se numără și deținătoarea trofeului, Thüringer HC (campioana Germaniei), și formația franceză JDA Bourgogne Dijon, clasată pe locul trei în sezonul trecut.

Thüringer joacă împotriva formației Nykøbing, din Danemarca, iar Dijon – cu Lokomotiva Zagreb, din Croația.

Un duel 100% maghiar le opune pe Mosonmagyarovari KC și Esztergom.