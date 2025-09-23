România este reprezentată de Denis Piciu și Wendy Bunea la Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea

Prima va lua startul Wendy Bunea (19 ani), care va concura joi, pe un circuit de 120 de kilometri.

Denis Piciu (23 ani) va concura duminică pe un traseu de aproximativ 270 km.

Alături de sportivii români se află antrenorul Georgios Georgiadis, team manager.

Aceasta este prima ediție din istorie a Campionatelor Mondiale organizată pe continentul african. În competiție participă unele dintre cele mai mari nume ale ciclismului, inclusiv câștigătorii Turului Franței la masculin și feminin.

Traseul probei masculine de elită include nouă tururi a câte 15 km în oraș și trei cățărări pe dealuri, una dintre ele atingând 1.771 m pe Muntele Kigali.