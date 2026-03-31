România întâlnește Slovacia, într-un meci amical, după ratarea prezenței la Cupa Mondială de fotbal

Confruntarea vine după ce ambele reprezentative au ratat, săptămâna trecută, calificarea la Cupa Mondială de fotbal 2026. În semifinala play-off-ului de calificare, România a pierdut la limită în Turcia, scor 0-1. Slovacia a cedat surprinzător pe teren propriu, scor 3-4, în fața echipei din Kosovo.

Atmosfera din lotul României este afectată nu doar de ratarea calificării, ci și ca urmare a problemelor medicale întâmpinate de selecționerul Mircea Lucescu, la antrenamentul de duminică.

În absența lui Lucescu, echipa este condusă de secundul Ionel Gane, care a precizat că selecționerul rămâne conectat la echipă din spital și le-a transmis jucătorilor să evolueze fără presiune.

De altfel, căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu, a declarat luni seară, în conferința premergătoare partidei de la Bratislava, că jucătorii vor evolua cu gândul la selecționerul Mircea Lucescu.

„Meciul de mâine va fi pentru Mircea Lucescu, vrem să îi facem o bucurie. Pentru el dorim să facem un meci bun, iar la final să putem să îi dedicăm victoria”, a spus el.

Problemele persistă în ofensiva României. Denis Drăguș, Denis Alibec și Louis Munteanu sunt indisponibili din cauza accidentărilor.

De cealaltă parte, selecționata Slovaciei, pregătită de Francesco Calzona, se confruntă la rândul ei cu absențe importante. Printre cele mai notabile sunt cele ale jucătorilor Milan Skriniar și Robert Bozenik.

În schimb, sunt disponibili jucători de bază, precum Martin Dúbravka, David Hancko și Stanislav Lobotka.

Istoricul confruntărilor directe indică un echilibru total.

Cele două echipe s-au întâlnit de patru ori, iar toate partidele s-au încheiat la egalitate.

Ultimul duel a avut loc la UEFA Euro 2024, scor 1-1, rezultat care a permis ambelor selecționate calificarea în optimile de finală.