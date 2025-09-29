Prima pagină » Sport » Ryder Cup 2005: Echipa Europei a păstrat trofeul la golf și l-a ironizat pe Donald Trump după victoria din SUA

Ryder Cup 2005: Echipa Europei a păstrat trofeul la golf și l-a ironizat pe Donald Trump după victoria din SUA

Europa a câștigat cel mai prestigios turneu de golf din lume - Ryder Cup 2025, disputat la New York, impunându-se cu 15-13 împotriva Statelor Unite ale Americii, și a reușit să își apere, luni, în fața unui public ostil, trofeul câștigat la ediția precedentă.
Ryder Cup 2005: Echipa Europei a păstrat trofeul la golf și l-a ironizat pe Donald Trump după victoria din SUA
Sursa foto: X
Petre Apostol
29 sept. 2025, 11:16, Sport

Deși americanii au reușit o revenire spectaculoasă în ultima zi de competiție, jucătorii conduși de căpitanul Luke Donald au sărbătorit triumful printr-un moment savuros: l-au ironizat pe președintele american Donald Trump, prezent vineri la startul turneului.

„Are you watching, Donald Trump?” („Te uiți, Donald Trump?”), au cântat europenii în timpul celebrării, cu trofeul în mână, într-un video filmat de Rory McIlroy, al doilea jucător al lumii.

De altfel, legendarul Rory McIlroy a criticat dur comportamentul fanilor americani și a dezvăluit că soția sa, Erica, a fost lovită cu o bere aruncată de spectatori în timpul meciurilor de sâmbătă.