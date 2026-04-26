S-a scris istorie! Record: Sabastian Sawe a aleargat primul maraton oficial sub două ore

Bariera de două ore, considerată mult timp limita supremă a rezistenței umane în alergarea de șosea, a fost depășită pentru prima dată într-o competiție oficială.

Sawe a doborât precedentul record mondial masculin, de 2:00:35, stabilit de compatriotul său Kelvin Kiptum la Maratonul de la Chicago, în 2023.

Cursa masculină a fost una de nivel excepțional. Etiopianul Yomif Kejelcha a terminat al doilea, tot sub două ore, în 1:59:41, iar ugandezul Jacob Kiplimo a ocupat locul al treilea, cu 2:00:28, timp aflat și el sub vechiul record mondial.

Reușita lui Sawe are o semnificație aparte și prin comparație cu performanța lui Eliud Kipchoge din 2019, când kenyanul a alergat distanța maratonului în 1:59:40,2 la Viena. Acel rezultat nu a fost recunoscut drept record mondial, deoarece a avut loc într-un eveniment special organizat, cu pacemakeri rotați și condiții controlate, nu într-o cursă deschisă.

Ziua recordurilor a continuat și în cursa feminină, unde etiopianca Tigst Assefa și-a apărat titlul la Londra și a stabilit un nou record mondial „women-only”, cu timpul de 2:15:41.