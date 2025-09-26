S-au stabilit grupele Cupei României. Vezi programul complet al meciurilor

În urma tragerii la sorți, grupele Cupei României 2025 sunt următoarele:
Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina
Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj
Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău
Grupa D: Dinamo, Hermannstadt, Farul, Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo
Partidele se vor juca pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul precedent, cu excepția duelurilor directe între formațiile din urna valorică I. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.
Etapa 1: 29 octombrie 2025
Etapa 2: 3 decembrie 2025
Etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
Tragerea a fost precedată de măsuri suplimentare din partea FRF, după suspiciunile apărute la precedenta extragere. Pentru a evita noi controverse, echipa tehnică a fost convocată cu șapte ore înainte pentru repetiții.
Etapa 1:
CSM Slatina – Rapid
FC Argeș – CFR Cluj
CSC Dumbrăvița – Metaloglobus
Etapa 2:
Metaloglobus – Rapid
CSC Dumbrăvița – CFR Cluj
CSM Slatina – FC Argeș
Etapa 3:
CFR Cluj – Rapid
Metaloglobus – FC Argeș
CSC Dumbrăvița – CSM Slatina
Etapa 1:
Sănătatea Cluj – FCSB
UTA Arad – Universitatea Craiova
Gloria Bistriţa – Petrolul
Etapa 2:
Petrolul – FCSB
Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova
Sănătatea Cluj – UTA Arad
Etapa 3:
Universitatea Craiova – FCSB
UTA Arad – Petrolul
Gloria Bistriţa – Sănătatea Cluj
Etapa 1:
Metalul Buzău – Oţelul Galaţi
Csikszereda – Universitatea Cluj
Sporting Lieşti – Sepsi
Etapa 2:
Sepsi – Oţelul Galaţi
Sporting Lieşti – Universitatea Cluj
Metalul Buzău – Csikszereda
Etapa 3:
Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi
Sepsi – Csikszereda
Sporting Lieşti – Metalul Buzău
Etapa 1:
CS Dinamo – Hermannstadt
FC Botoşani – Dinamo
Chiajna – Farul
Etapa 2:
Farul – Hermannstadt
Chiajna – Dinamo
CS Dinamo – FC Botosani
Etapa 3:
Dinamo – Hermannstadt
Farul – FC Botoşani
Chiajna – CS Dinamo