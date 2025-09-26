S-au stabilit grupele Cupei României. Vezi programul complet al meciurilor

În urma tragerii la sorți, grupele Cupei României 2025 sunt următoarele:

Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina

Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj

Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău

Grupa D: Dinamo, Hermannstadt, Farul, Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo

Partidele se vor juca pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul precedent, cu excepția duelurilor directe între formațiile din urna valorică I. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Calendar competițional:

Etapa 1: 29 octombrie 2025

Etapa 2: 3 decembrie 2025

Etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Tragerea a fost precedată de măsuri suplimentare din partea FRF, după suspiciunile apărute la precedenta extragere. Pentru a evita noi controverse, echipa tehnică a fost convocată cu șapte ore înainte pentru repetiții.

Programul grupei A

Etapa 1:

CSM Slatina – Rapid

FC Argeș – CFR Cluj

CSC Dumbrăvița – Metaloglobus

Etapa 2:

Metaloglobus – Rapid

CSC Dumbrăvița – CFR Cluj

CSM Slatina – FC Argeș

Etapa 3:

CFR Cluj – Rapid

Metaloglobus – FC Argeș

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Programul grupei B

Etapa 1:

Sănătatea Cluj – FCSB

UTA Arad – Universitatea Craiova

Gloria Bistriţa – Petrolul

Etapa 2:

Petrolul – FCSB

Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova

Sănătatea Cluj – UTA Arad

Etapa 3:

Universitatea Craiova – FCSB

UTA Arad – Petrolul

Gloria Bistriţa – Sănătatea Cluj

Programul grupei C

Etapa 1:

Metalul Buzău – Oţelul Galaţi

Csikszereda – Universitatea Cluj

Sporting Lieşti – Sepsi

Etapa 2:

Sepsi – Oţelul Galaţi

Sporting Lieşti – Universitatea Cluj

Metalul Buzău – Csikszereda

Etapa 3:

Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi

Sepsi – Csikszereda

Sporting Lieşti – Metalul Buzău

Programul grupei D

Etapa 1:

CS Dinamo – Hermannstadt

FC Botoşani – Dinamo

Chiajna – Farul

Etapa 2:

Farul – Hermannstadt

Chiajna – Dinamo

CS Dinamo – FC Botosani

Etapa 3:

Dinamo – Hermannstadt

Farul – FC Botoşani

Chiajna – CS Dinamo