Prima pagină » Sport » Sabrina Voinea, după aurul de la Cupa Mondială: Îmi doresc să fiu campioană mondială şi olimpică

Sabrina Voinea, după aurul de la Cupa Mondială: Îmi doresc să fiu campioană mondială şi olimpică

Gimnasta Sabrina Voinea a spus marţi, după obţinerea medaliei de aur la sol de la Cupa Mondială de la Paris, din weekend, că îşi doreşte să devină campioană mondială şi olimpică şi să depăşească performanţele mamei sale, de asemenea gimnastă cu performanţe internaţionale la sol.
Sabrina Voinea, după aurul de la Cupa Mondială: Îmi doresc să fiu campioană mondială şi olimpică
Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
16 sept. 2025, 18:18, Sport

„Îmi doresc din toată inima să devin campioană mondială şi olimpică la sol, pentru că vreau să fiu ca mami. A fost aparatul ei şi vreau să o depăşesc”, a declarat gimnasta de 18 ani, potrivit CSM Constanţa, clubul la care este legitimată.

„Este o bucurie foarte mare să fiu apreciată ca sportivă, pentru că depunem multă muncă. Este greu să stai zi de zi în sală şi să ai două antrenamente pe zi. Dar, rezultatele vin şi răsplătesc efortul”, a declarat Sabrina.

Sportiva a vorbit şi despre planurile pentru următoarele competiţii: „A fost un concurs foarte frumos, o experienţă minunată. Mă bucur pentru această medalie muncită şi îmi doresc să rămân sănătoasă. La următoarele competiţii vreau să dau tot ce am mai bun la fiecare aparat, să ajung în finale şi să obţin rezultate cât mai frumoase. Naţionalele vin acum, apoi ne pregătim pentru Campionatul Mondial de la Jakarta”.

Sabrina Voinea şi mama sa, Camelia Voinea, care o antrenează, au fost premiate marţi de primarul Constanţei, Vergil Chitac.