Sabrina Voinea, după aurul de la Cupa Mondială: Îmi doresc să fiu campioană mondială şi olimpică

„Îmi doresc din toată inima să devin campioană mondială şi olimpică la sol, pentru că vreau să fiu ca mami. A fost aparatul ei şi vreau să o depăşesc”, a declarat gimnasta de 18 ani, potrivit CSM Constanţa, clubul la care este legitimată.

„Este o bucurie foarte mare să fiu apreciată ca sportivă, pentru că depunem multă muncă. Este greu să stai zi de zi în sală şi să ai două antrenamente pe zi. Dar, rezultatele vin şi răsplătesc efortul”, a declarat Sabrina.

Sportiva a vorbit şi despre planurile pentru următoarele competiţii: „A fost un concurs foarte frumos, o experienţă minunată. Mă bucur pentru această medalie muncită şi îmi doresc să rămân sănătoasă. La următoarele competiţii vreau să dau tot ce am mai bun la fiecare aparat, să ajung în finale şi să obţin rezultate cât mai frumoase. Naţionalele vin acum, apoi ne pregătim pentru Campionatul Mondial de la Jakarta”.

Sabrina Voinea şi mama sa, Camelia Voinea, care o antrenează, au fost premiate marţi de primarul Constanţei, Vergil Chitac.