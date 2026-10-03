Se poate și mai rău. Croația-Anglia, 0-7 în Liga Națiunilor

După ce naționala României a fost îngenunchiată, vineri seară la Varșovia de reprezentativa Poloniei care s-a impus cu 6-0, Croația a suferit sâmbătă o înfrângere umilitoare cu Anglia care a câștigat cu scorul de 7-0.

Anglia a oferit, probabil, cea mai impresionantă performanță a sa sub conducerea antrenorului principal Thomas Tuchel, producând un atac devastator pentru a învinge Croația în meciul din UEFA Nations League de la Rijeka, potrivit BBC.

Într-un meci internațional etichetat ca fiind cu porțile închise, ca o sancțiune împotriva suporterilor croați pentru comportamentul anterior neadecvat, dar la care au participat 6.000 de elevi și 100 de suporteri oaspeți, Anglia, o Anglia dezlănțuită, a făcut ravagii pentru a umili echipa lui Slaven Bilic.

Anglia și-a revenit după înfrângerea suferită în fața Spaniei pe Wembley cu o victorie meritată împotriva Republicii Cehe la Praga – dar a trecut la un alt nivel pentru a distruge Croația, la 108 zile după o victorie cu 4-2 împotriva aceleiași adversare la Cupa Mondială de la Dallas.

Anglia nu a cedat după pauză

Harry Kane a adus Anglia în avantaj după opt minute, pedepsind fără milă o greșeală a fundașului lui Manchester City, Josko Gvardiol, preluând din mers pasa lui Jude Bellingham și șutând cu o minge sus, pe lângă portarul croat Dominic Livakovic.

Bellingham a marcat al doilea gol după 21 de minute, reușind de la mică distanță după ce Anthony Gordon a reușit genial să controleze centrarea lui Bukayo Saka la bara îndepărtată.

Gordon a adăugat el însuși al treilea gol, al patrulea în patru meciuri, când a marcat cu o lovitură de cap de la poarta îndepărtată, în urma centrării perfecte a lui Jarell Quansah.

În timp ce Anglia a străpuns Croația la limită, Saka a adăugat al patrulea gol chiar înainte de pauză, cu o altă finalizare simplă a lui Bellingham.

Anglia nu a cedat după pauză, Kane marcând din nou la opt minute după pauză, strecurându-se la poarta opusă și deturnând centrarea lui Elliot Anderson.

Croația nu și-a ajutat propria cauză, o apărare și mai proastă lăsându-l pe Saka cu o sarcină simplă de a face scorul 6-0, iar rezerva Morgan Rogers a intrat în acțiune și a dat scorului un aspect și mai evident după ce l-a ocolit pe Livakovic.

România a suferit vineri seară o înfrângere drastică la Varșovia, scor 0-6 cu Polonia, într-un meci în care „tricolorii” au rămas în 10 oameni și nu au reușit să țină pasul cu gazdele. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a avut o prestație modestă și a plecat din Polonia cu una dintre cele mai dure înfrângeri din ultimii ani.