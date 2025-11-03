Sezonul 2025/2026 al circuitului mondial de atletism în sală va debuta la București

Calendarul include competiții organizate în 24 de țări din Asia, Europa și America de Nord, marcând o creștere semnificativă față de cele doar șapte reuniuni existente în 2020. Pentru sezonul 2025/2026, World Indoor Tour cuprinde 77 de competiții confirmate.

Nivelul de elită al circuitului, World Indoor Tour Gold, propune opt reuniuni, prima dintre acestea fiind programată la Boston (SUA), pe 24 ianuarie. Finala va avea loc la Torun (Polonia) pe 22 februarie, cu o lună înainte de Campionatele Mondiale de Atletism în sală, programate în perioada 20–22 martie în aceeași arenă din Polonia, Kujawsko-Pomorska Arena.

La nivelul cel mai mare – Gold, câștigătorii vor primi un premiu de 10.000 de dolari și un wild card pentru participarea la Campionatele Mondiale de Atletism în sală.