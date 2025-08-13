Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea o întâlneşte pe Iga Swiatek în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati

Sorana Cîrstea o întâlneşte pe Iga Swiatek în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati

Sorana Cîrstea (locul 138 WTA) joacă miercuri împotriva polonezei Iga Swiatek, fost lider mondial şi actual număr 3 WTA, în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Cincinnati (SUA). Partida este programată să înceapă după ora 18:00.
Sursa: Mediafax Foto/Dragoș Pascaneanu
Petre Apostol
13 aug. 2025, 08:50, Sport

Pentru jucătoarea română, este prima prezenţă în această fază a competiţiei, după ce a trecut pe rând de Donna Vekic, Magdalena Frech şi Yue Yuan, fiecare victorie fiind obţinută în trei seturi.

Swiatek vine după succesul de la Wimbledon şi conduce cu 4-0 în confruntările directe, ultima victorie fiind înregistrată anul trecut, la Madrid Open, cu 6-1, 6-1.

Runda a treia a turneului de la Cincinnati a fost afectată de furtuni puternice, care au forţat organizatorii să suspende jocurile programate miercuri dimineaţă.