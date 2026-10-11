Spania rescrie istoria fotbalului. Recordul impresionant al campioanei mondiale și europene

Recordul oficial al naționalei Spaniei a început la 15 iunie 2023, în victoria cu 2-1 în fața Italiei, în semifinalele Ligii Națiunilor. De atunci, Spania nu a mai pierdut niciun meci oficial, acumulând 35 de victorii și șapte remize în 42 de partide, în 90 de minute.

Singura înfrângere suferită de Spania în această perioadă a venit în finala Ligii Națiunilor din 2025, cu Portugalia. Partida s-a terminat 2-2 după prelungiri, iar portughezii au câștigat cu 5-3 la loviturile de departajare.

Seria Spaniei a cuprins și cele mai importante succese din ultimii ani. Echipa lui De la Fuente a cucerit Campionatul European din 2024, după ce își adjudecase trofeul în Liga Națiunilor în 2023. În vara lui 2026, a devenit campioană mondială după victoria cu 1-0 în fața Argentinei, după prelungiri, în finala disputată pe 19 iulie.

Cu acel rezultat, Spania ajunsese la 38 de meciuri consecutive fără înfrângere și depășise recordul de 37 de partide stabilit de Italia între 2018 și 2021.

De atunci, campioana mondială nu a încetinit ritmul. Spania a început perfect actuala campanie din Liga Națiunilor și a ajuns la patru victorii în patru partide.

„Trebuie să atingem perfecțiunea”

Luis de la Fuente insistă că o asemenea serie nu poate fi explicată doar prin talentul individual al jucătorilor. După succesul cu Cehia, selecționerul atrăgea atenția că nivelul competiției internaționale obligă echipa să fie aproape perfectă.

„La acest nivel trebuie să atingem mereu perfecțiunea pentru a avea șansa de a câștiga meciurile. Orice neatenție te poate costa un rezultat. Toate naționalele sunt foarte bune”, a declarat atunci De la Fuente, la conferința de presă.

Tehnicianul a recunoscut și că seria nu a fost lipsită de momente dificile.

„Nu suntem complet mulțumiți pentru că au existat momente în care am suferit mult și nu suntem obișnuiți cu asta”, a mai spus el.

Italia, Argentina și Brazilia, în urma Spaniei

Prin actuala serie, Spania s-a desprins de celelalte mari performanțe la nivelul echipelor naționale.

Italia lui Roberto Mancini a rămas neînvinsă în 38 de meciuri consecutive între 2018 și 2021.

Argentina lui Lionel Scaloni a avut o serie de 36 de meciuri fără înfrângere.

Brazilia și o generație anterioară a celei actuale a Spaniei au avut serii de câte 35 de meciuri fără înfrângere. Recordul ibericilor continuă însă să crească.