Steaua București câștigă Cupa Balcanică, primul său trofeu european la volei masculin

Roș-albaștrii au trecut succesiv de SC Ankara, scor 3-1 (20-25, 25-20, 25-23, 25-23), de OFI Creta, scor 3-1 (25-23, 17-25, 31-29, 27-25), și, în ultimul meci, duminică, de gazdele de la OK Kakanj, scor 3-0 (25-21, 25-20, 25-20).

Este prima victorie a unei echipe românești în Cupa Balcanică după 13 ani, ultima fiind în 2012, de către Universitatea Cluj. Performanța le aduce steliștilor și dreptul de a participa în CEV Challenge Cup 2025-2026, a treia competiție continentală ca valoare, după Champions League, și CEV Cup.

Lotul echipei steliste a fost format din Alexandru Rață, Cristian Păun, Nicolas Grigorie, Răzvan Baziliuc, Claudiu Dumitru, Rareș Bălean, Ciprian Matei, Victor Asmarandei, Sergiu Filip, Santiago Arroyo, Baetens Seppe, Svetoslav Ivanov, Krasimir Georgiev, Murilo Radke, Josef Polak. Robert Vologa și Adrian Aciobăniței nu au făcut deplasarea la Kakanj, fiind accidentați.