SUA vs. Restul Lumii: Noul format All-Star Game pregătit de NBA

NBA se apropie de finalizarea unui nou format pentru All-Star Game-ul din februarie 2026, care ar putea aduce pentru prima dată în istorie o confruntare între SUA și restul lumii.

Conform planului aflat în discuție, trei echipe de câte opt jucători, două americane și una internațională s-ar înfrunta într-un turneu de tip round-robin.

Comitetul de competiție al ligii a analizat detaliile și a reacționat pozitiv, au precizat surse sub rezerva anonimatului.

Propunerea reflectă structura actuală a ligii, în care aproximativ 70% dintre jucători sunt americani și 30% internaționali.

Un simplu meci SUA contra Restul lumii a fost de asemenea discutat, însă comisarul Adam Silver a explicat că balanța numerică face dificilă o împărțire echilibrată.

Noul format vine după ce ediția precedentă, experimentată sub forma unui mini-turneu între patru echipe, a fost considerată un eșec.

Succesul turneului „4 Nations Face-Off” din hochei pe gheață, unde finala SUA -Canada a atras un public uriaș, a influențat decizia NBA.

În plus, All-Star Game-ul de anul viitor, programat pe 15 februarie la Intuit Dome din Inglewood, California, va coincide cu Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, creând un context ideal pentru o competiție cu accente naționale.

Partida va fi mutată din prime-time în după-amiaza de duminică, pentru a se potrivi cu grila NBC, care deține drepturile de difuzare atât pentru NBA, cât și pentru Olimpiadă.