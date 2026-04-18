Superliga de fotbal. Meci dramatic la Miercurea Ciuc cu cinci goluri

Un meci dramatic din Superliga de fotbal a avut loc sâmbătă după amiaza la Miercurea Ciuc. Csikszereda și Unirea Slobozia s-au întâlnit într-o partidă din etapa a V-a a play-out-ului. Meciul a avut cinci goluri, mai multe reveniri și o situație tensionată în prelungiri.
Foto: George Fluster/Mediafax Foto
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 16:34, Sport

Partida Csikszereda M. Ciuc-Unirea Slobozia s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2. Ungurul Marton Eppel a deschis scorul în minutul 9, dar oaspeții au egalau în minutul 18, cu golul peruanului Renato Espinosa. Gazdele au revenit în avantaj în minutul 32 atunci când a înscris brazilianul Gustavinho.

Oaspeții au egalat din nou prin golul din minutul 62 al portughezului Cristian Ponde. Golul trei al gazdelor a fost înscris de atacantul ungur Szabolcs Szalay. Acesta a făcut 3-2 pentru Csikszereda M. Ciuc în minutul 71. Mijlocașul Patrick Dulcea a egalat pentru a treia oară în minutul 90 însă golul a fost anulat după o îndelungă analiză la sistemul VAR.

Victoria o ajută pe Csikszereda să se îndepărteze de locurile fierbinți ale clasamentului. Echipa este pe locul 5 și are 26 de puncte, cu patru în plus față de Petrolul Ploiești. Ploieștenii se află pe locul 7, primul care duce la barajul pentru evitarea retrogradării. Unirea Slobozia este pe locul 8, tot de baraj, cu 19 puncte.

Pe ultimele două poziții (locurile 9 și 10) care presupun retrogradarea directă se află FC Hermannstadt, 18 puncte, și Metaloglobus, 10 puncte.

Sâmbătă seara se va mai juca o partidă cu implicații în lupta pentru titlu. În grupa de play-off se vor întâlni Dinamo București (locul 6, 28 de puncte) și U Cluj (locul 1, 39 de puncte). Partida din Capitală va începe la ora 21.00.

Primele două partide ale etapei au fost vineri. În play-out, Oțelul Galați a trecut pe teren propriu de UTA Arad, scor 1-0, în timp ce în play-off CFR s-a impus dramatic în fața formației FC Argeș, cu un gol înscris în prelungiri. Partida s-a disputat la Mioveni.

