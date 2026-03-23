Superliga de fotbal. Unirea Slobozia câștigă trei puncte uriașe în lupta pentru evitarea retrogradării

Unirea Slobozia s-a impus în ultimul meci din etapa a II-a a Superligii de fotbal. Partida Unirea-Oțelul s-a încheiat cu scorul 2-1.

Scorul a fost deschis de gazde în urma unei lovituri de la 11 metri. Atacantul Renato Espinosa a înscris în minutul 4. Ștefan Bana a egalat în minutul 21, dar gazdele au revenit în avantaj prin golul lui Patrick Dulcea din minutul 54.

În urma acestui rezultat lupta pentru evitarea retrogradării s-a încins. Oțelul este pe locul 5 în clasamentul play-out-ului, la șase puncte distanță de locul 7, primul care duce la baraj. Pe locul 7 se află chiar Unirea Slobozia, la egalitate de puncte cu Petrolul Ploiești de pe locul 8.