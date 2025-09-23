Superliga. FC Hermannstadt domină echipa etapei a 10-a. Marius Măldărăşanu, antrenorul rundei

Pe lângă FC Hermannstadt, FC Botoşani mai are trei jucători incluşi în echipa etapei, iar Oţelul Galaţi şi FC Argeş – câte doi jucători.

Echipa ideală a etapei a 10-a, potrivit LPF, este următoarea:

PORTAR

Cosmin Dur-Bozoancă (Oţelul Galaţi) – A închis excelent poarta. Prinde pentru a treia oară ,,Echipa etapei”.

FUNDAŞI

Nana Antwi (FC Hermannstadt) – A făcut excelent ambele faze de joc. A centrat pentru golul victoriei.

Mario Tudose (FC Argeş) – Tânărul fundaş piteştean a avut o evoluţie solidă. A făcut faţă cu brio atacurilor adverse.

Djibril Diaw (FC Botoşani) – A fost la înălţime! Unul dintre cei mai buni de pe teren în duelul cu deţinătoarea titlului.

Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt) – Creşte în evoluţii de la meci la meci! Şi-a trecut în cont prima pasă decisivă în SuperLigă.

MIJLOCAŞI

Diogo Ramalho (Farul Constanţa) – A marcat golul care le-a adus dobrogenilor un punct. A fost prima sa reuşită în principala competiţie din România.

João Lameira (Oţelul Galaţi) – Căpitanul gălăţenilor a înscris pentru prima dată în acest sezon, golul său aducându-le oţelarilor un nou succes.

Sebastian Mailat (FC Botoşani) – A făcut legea în partea stângă, de unde a şi reuşit o pasă decisivă.

ATACANŢI

Adel Bettaieb (FC Argeş) – A marcat contra fostei sale echipe, golul reuşit de el dovedindu-se a fi de trei puncte.

Mykola Kovtaliuk (FC Botoşani) – Arma secretă a botoşănenilor! Introdus pe durata reprizei secunde, a marcat de două ori.

Sergiu Buş (FC Hermannstadt) – A înscris golul etapei, execuţia sa spectaculoasă readucând-o pe FC Hermannstadt în joc.

ANTRENORUL ETAPEI

Marius Măldărăşanu (FC Hermannstadt) – Fosta legendă a Rapidului s-a impus chiar în Giuleşti, provocându-le gazdelor prima înfrângere din acest sezon.