Trei gimnaste vor reprezenta România la World Challenge Cup 2025, în Ungaria

Trei gimnaste vor reprezenta România FIG World Challenge Cup 2025 Szombathely, Ungaria, competiție care se desfășoară între 25 și 28 septembrie.

Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Crețu Oprea, împreună cu antrenorii Corina Moroșan și Florin Cotutiu, arbitra Ileana Hrișcă și kinetoterapeutul Tona Foti, au plecat miercuri către FIG World Challenge Cup 2025 Szombathely, Ungaria.

Federația Română de Gimnastică anunță că Maria Ceplinschi nu a făcut deplasarea din motive medicale.

Competiția începe joi, 25 septembrie, cu antrenamentul pe podium. Vineri, 26 septembrie, sunt programate calificările la sărituri, paralele inegale, bârnă și sol, sâmbătă, 27 septembrie, sunt programate finalele la sărituri și paralele inegale, iar duminică, 28 septembrie, finalele la bârnă și sol.