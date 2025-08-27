Trekking în Europa: 8 trasee pe care trebuie să le încerci măcar o dată (P)

Cum te pregătești pentru un traseu de trekking

Înainte să te lași purtat de entuziasmul unei noi aventuri, trebuie să te asiguri că totul este pregătit. Indiferent de nivelul de experiență și dificultatea traseului este important să te asiguri că poți gestiona orice provocare.

Pregătește corect bagajul – alege bocanci de trekking comozi, optează pentru ținute în straturi, alege tricouri tehnice și pantaloni de trekking de bărbați

comozi, optează pentru ținute în straturi, alege tricouri tehnice și Verifică starea vremii – condițiile meteo îți pot influența traseul și nivelul de dificultate, la fel și siguranța ta

Informează-te despre opțiunile de cazare – fie că alegi cabane montane, camping sau pensiuni, rezervă din timp opțiunile preferate, mai ales în sezonul de vârf

Alege traseul potrivit nivelului tău – o rută spectaculoasă nu trebuie să fie neapărat cea mai dificilă. Important este să te bucuri de experiență și să te simți în siguranță pe traseul parcurs

Cele mai spectaculoase 8 trasee de trekking din Europa

Europa îți oferă acces la o mulțime de trasee de trekking, adaptate pentru toate nivelurile de experiență. Poți alege zone unde marea se îmbină cu muntele sau te poți aventura pe trasee desprinse din filme. Franța, Spania, Italia și chiar România conduc topul și se numără printre recomandările noastre.

GR20 – Insula Corsica

Considerat unul dintre cele mai dure trasee din Europa, GR20 traversează insula Corsica de la nord la sud. Stânci abrupte, lacuri glaciare și priveliști uimitoare te vor răsplăti pentru efort.

Dificultate: Foarte ridicată

Lungime: ~180 km

Durată: 15-16 zile

Tour du Mont Blanc – Franța, Italia, Elveția

Un clasic al trekkingului european, acest circuit al Mont Blanc-ului te poartă prin trei țări și îți oferă panorame alpine spectaculoase. Reprezintă o adevărată provocare pentru orice pasionat de trekking, dar, în același timp, un traseu pe care trebuie să îl cucerești dacă ești pasionat de acest sport.

Dificultate: Medie spre ridicată

Lungime: ~170 km

Durată: 10-12 zile

Camino de Santiago – Spania

Mai mult decât o drumeție, acest traseu de trekking este o experiență spirituală și culturală. Poți parcurge doar o porțiune sau întreg traseul până la Santiago de Compostela, în funcție de rezistența și pregătirea ta.

Dificultate: Ușoară spre medie

Lungime: ~780 km (Camino Frances)

Durată: 30-35 zile

Cinque Terre – Italia

Potrivit pentru o escapadă de weekend, traseul dintre cele cinci sate pitorești de pe coasta Liguriei combină marea albastră cu arhitectura colorată.

Dificultate: Ușoară

Lungime: ~12 km (traseul clasic)

Durată: 1 zi

Coasta Liciei – Turcia

Traseul urmează litoralul Mării Mediterane, printre ruine antice și plaje ascunse. Clima blândă îl face perfect pentru drumeții primăvara și toamna.

Dificultate: Medie

Lungime: ~540 km

Durată: 25-30 zile (sau segmente mai scurte)

Parcul Național Retezat – România

Retezatul impresionează prin lacurile glaciare și vârfurile sale de peste 2.000 m. Este o alegere excelentă pentru pasionații de munte, oferindu-ți acces la o mulțime de rute și trasee.

Dificultate: Medie spre ridicată

Lungime: Variabilă (rețea de trasee)

Durată: 1-5 zile

West Highland Way – Scoția

Scoția este recunoscută pentru peisaje dramatice, lacuri și munți ce par desprinși din povești. Traseul pornește din apropiere de Glasgow și se termină la Fort William.

Dificultate: Medie

Lungime: ~154 km

Durată: 7-8 zile

Laugavegur – Islanda

Un traseu scurt, dar intens, care te poartă printre ghețari, vulcani și câmpuri de lavă. Este o experiență aproape ireală, care pare desprinsă din filme.

Dificultate: Medie spre ridicată

Lungime: ~55 km

Durată: 4-5 zile

Unde te poartă următoarea aventură? Explorează cele mai frumoase trasee de trekking din Europa. Alege un echipament de trekking, pregătește rucsacul și itinerarul și pornește în cea mai frumoasă experiență de până acum.