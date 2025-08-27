Trekking în Europa: 8 trasee pe care trebuie să le încerci măcar o dată (P)

Înainte să te lași purtat de entuziasmul unei noi aventuri, trebuie să te asiguri că totul este pregătit. Indiferent de nivelul de experiență și dificultatea traseului este important să te asiguri că poți gestiona orice provocare.
Europa îți oferă acces la o mulțime de trasee de trekking, adaptate pentru toate nivelurile de experiență. Poți alege zone unde marea se îmbină cu muntele sau te poți aventura pe trasee desprinse din filme. Franța, Spania, Italia și chiar România conduc topul și se numără printre recomandările noastre.
GR20 – Insula Corsica
Considerat unul dintre cele mai dure trasee din Europa, GR20 traversează insula Corsica de la nord la sud. Stânci abrupte, lacuri glaciare și priveliști uimitoare te vor răsplăti pentru efort.
Dificultate: Foarte ridicată
Lungime: ~180 km
Durată: 15-16 zile
Tour du Mont Blanc – Franța, Italia, Elveția
Un clasic al trekkingului european, acest circuit al Mont Blanc-ului te poartă prin trei țări și îți oferă panorame alpine spectaculoase. Reprezintă o adevărată provocare pentru orice pasionat de trekking, dar, în același timp, un traseu pe care trebuie să îl cucerești dacă ești pasionat de acest sport.
Dificultate: Medie spre ridicată
Lungime: ~170 km
Durată: 10-12 zile
Camino de Santiago – Spania
Mai mult decât o drumeție, acest traseu de trekking este o experiență spirituală și culturală. Poți parcurge doar o porțiune sau întreg traseul până la Santiago de Compostela, în funcție de rezistența și pregătirea ta.
Dificultate: Ușoară spre medie
Lungime: ~780 km (Camino Frances)
Durată: 30-35 zile
Cinque Terre – Italia
Potrivit pentru o escapadă de weekend, traseul dintre cele cinci sate pitorești de pe coasta Liguriei combină marea albastră cu arhitectura colorată.
Dificultate: Ușoară
Lungime: ~12 km (traseul clasic)
Durată: 1 zi
Coasta Liciei – Turcia
Traseul urmează litoralul Mării Mediterane, printre ruine antice și plaje ascunse. Clima blândă îl face perfect pentru drumeții primăvara și toamna.
Dificultate: Medie
Lungime: ~540 km
Durată: 25-30 zile (sau segmente mai scurte)
Parcul Național Retezat – România
Retezatul impresionează prin lacurile glaciare și vârfurile sale de peste 2.000 m. Este o alegere excelentă pentru pasionații de munte, oferindu-ți acces la o mulțime de rute și trasee.
Dificultate: Medie spre ridicată
Lungime: Variabilă (rețea de trasee)
Durată: 1-5 zile
West Highland Way – Scoția
Scoția este recunoscută pentru peisaje dramatice, lacuri și munți ce par desprinși din povești. Traseul pornește din apropiere de Glasgow și se termină la Fort William.
Dificultate: Medie
Lungime: ~154 km
Durată: 7-8 zile
Laugavegur – Islanda
Un traseu scurt, dar intens, care te poartă printre ghețari, vulcani și câmpuri de lavă. Este o experiență aproape ireală, care pare desprinsă din filme.
Dificultate: Medie spre ridicată
Lungime: ~55 km
Durată: 4-5 zile
Unde te poartă următoarea aventură? Explorează cele mai frumoase trasee de trekking din Europa. Alege un echipament de trekking, pregătește rucsacul și itinerarul și pornește în cea mai frumoasă experiență de până acum.