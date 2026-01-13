Prima pagină » Sport » Venus Williams pierde în prima rundă a turneului de pregătire pentru Australian Open, desfășurat la Hobart

Venus Williams a pierdut cu 6-4, 6-3 în fața germancei Tatjana Maria în prima rundă a turneului Hobart International, marți, cu mai puțin de o săptămână înainte de participarea sa la Australian Open.
13 ian. 2026, Sport

Williams, în vârstă de 45 de ani, a primit un wild card pentru primul turneu de Grand Slam al anului. Ea a avut, de asemenea, un wild card pentru a juca la Hobart, unde a pierdut în fața germancei, cap de serie numărul șase, într-un meci care a durat aproape o oră și jumătate.

Williams a pierdut și meciul din prima rundă la Auckland, Noua Zeelandă, săptămâna trecută.

Câștigătoare a șapte titluri de Grand Slam la simplu, Venus Williams ocupă locul 576 în clasamentul mondial, scrie AP.

Australian Open începe duminică. Williams nu a mai jucat la Melbourne Park de cinci ani și va depăși recordul de vârstă deținut de Kimiko Date, jucătoarea japoneză care avea 44 de ani când a participat la Australian Open 2015.

