VIDEO Incident grav în Franţa. Derby-ul dintre Lyon şi Marseille a fost suspendat după ce Dimitri Payet a fost lovit cu o sticlă

Meciul vedetă al etapei a 14-a din Ligue 1, întâlnirea dintre OL şi OM a fost suspendată. Arbitrul, Buquet, a trimis cele două echipe la vestiare. Potrivit Amazon Prime, serviciul care trasmite meciul, suporterul care a aruncat sticla în atacantul celor de la Marsilia a fost depistat şi scos de pe stadion.

