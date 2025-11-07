Volei masculin. Biletele pentru EuroVolley 2026, grupa găzduită la Cluj, au fost puse în vânzare

România este co-organizatoare a competiției și va evolua pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, într-o grupă considerată una dintre cele mai puternice ale turneului.

Tricolorii vor întâlni selecționatele Franței, dublă campioană olimpică, Germaniei, Turciei, Elveției și Letoniei. Primele patru clasate se vor califica în optimile de finală.

Abonamentele pentru întreaga perioadă sunt disponibile de vineri pe platforma Eventim.ro, iar biletele individuale pentru fiecare zi de competiție vor fi puse în vânzare ulterior.

Tipuri de abonamente și prețuri (TVA inclus):

VIP:

– Tournament Pass: 1.036 lei

– Youth Tournament Pass: 725 lei

Tribuna 1

– Tournament Pass: 336 lei

– Youth Tournament Pass: 235 lei

Peluza 2

– Tournament Pass: 252 lei

– Youth Tournament Pass: 176 lei

Conform programului, toate meciurile României se vor disputa de la ora 20:00, după cum urmează:

– 9 septembrie: România – Letonia

– 11 septembrie: România – Elveția

– 12 septembrie: România – Germania

– 14 septembrie: România – Turcia

– 16 septembrie: România – Franța