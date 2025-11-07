Prima pagină » Sport » Volei masculin. Biletele pentru EuroVolley 2026, grupa găzduită la Cluj, au fost puse în vânzare

Volei masculin. Biletele pentru EuroVolley 2026, grupa găzduită la Cluj, au fost puse în vânzare

Biletele pentru meciurile Grupei D a Campionatului European de volei masculin din 2026, găzduită de România, au fost puse în vânzare începând de vineri, anunță Federația Română de Volei. Partidele vor avea loc între 9 și 16 septembrie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca.
Sursă foto: Sorin Pană / Mediafax Foto. Fotografie cu scop ilustrativ
07 nov. 2025

România este co-organizatoare a competiției și va evolua pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, într-o grupă considerată una dintre cele mai puternice ale turneului.

Tricolorii vor întâlni selecționatele Franței, dublă campioană olimpică, Germaniei, Turciei, Elveției și Letoniei. Primele patru clasate se vor califica în optimile de finală.

Abonamentele pentru întreaga perioadă sunt disponibile de vineri pe platforma Eventim.ro, iar biletele individuale pentru fiecare zi de competiție vor fi puse în vânzare ulterior.

Tipuri de abonamente și prețuri (TVA inclus):

VIP:

– Tournament Pass: 1.036 lei
– Youth Tournament Pass: 725 lei

Tribuna 1
– Tournament Pass: 336 lei
– Youth Tournament Pass: 235 lei

Peluza 2
– Tournament Pass: 252 lei
– Youth Tournament Pass: 176 lei

Conform programului, toate meciurile României se vor disputa de la ora 20:00, după cum urmează:
– 9 septembrie: România – Letonia
– 11 septembrie: România – Elveția
– 12 septembrie: România – Germania
– 14 septembrie: România – Turcia
– 16 septembrie: România – Franța