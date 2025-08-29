Volei masculin. Echipa națională a României a învins Portugalia în tiebreak, într-un meci amical

Portugalia a câștigat primul set cu 26-24, însă „tricolorii” au revenit și s-au impus în următoarele două seturi, scor 25-18 și 25-21.

Lusitanii au egalat situația după 25-17 în setul patru, dar echipa pregătită de Sergiu Stancu și Răzvan Parpală a controlat decisivul, câștigat cu 15-9.

Cei mai buni marcatori ai României au fost Rareș Bălean (19 puncte), Daniel Chițigoi (14), Bela Bartha (13) și Tudor Magdaș (11).

Sâmbătă, de la ora 18:30, cele două echipe se vor întâlni din nou, tot la Piatra Neamț.

Meciurile fac parte din perioada de pregătire a participării la Campionatul Mondial, programat în septembrie, în Filipine.