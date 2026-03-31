Wembanyama și Gilgeous-Alexander, performanțe remarcabile în NBA cu două săptămâni înainte de startul play-off-ului

San Antonio Spurs a obținut a noua victorie consecutivă, luni dimineață, scor 129-114, cu Chicago Bulls, după o prestație de excepție a lui Wembanyama. Starul francez a încheiat cu 41 de puncte (record al sezonului) și 16 recuperări.

Wembanyama a reușit și al treilea cel mai rapid double-double de când se contabilizează fiecare fază din meciuri (din 1997-1998).

Pivotul francez a reușit 10 puncte și 10 recuperări în doar 8 minute și 31 de secunde. Performanța este depășită doar de Boban Marjanovic (8:13 în 2017) și Jonas Valanciunas (8:08 în 2025), potrivit ESPN.

Wembanyama a fost extrem de eficient, cu 17 aruncări reușite din 27 și 3 din 6 de la distanță, bifând al 14-lea meci din sezon cu minimum 30 de puncte.

Spurs au dominat partida, conducând la un moment dat la 29 de puncte.

Prin acest succes, San Antonio a ajuns la 57 de victorii și 18 înfrângeri, ocupând locul secund în Conferința de Vest, dar și la general.

Oklahoma City Thunder a stabilit un record al francizei

În paralel, campioana en-titre Oklahoma City Thunder a câștigat un duel dramatic cu liderul din Conferința de Est, Detroit Pistons.

Liderul Conferinței de Vest s-a impus cu scorul de 114-110, după prelungiri, grație a 47 de puncte marcate de Shai Gilgeous-Alexander.

Starul echipei Oklahoma City a fost decisiv pe final, într-un meci extrem de echilibrat. Pistons a revenit spectaculos după pauză și au condus cu 97-90 pe finalul sfertului patru. Însă, Thunder a egalat și a trimis partida în prelungiri.

În prelungiri, Thunder s-a impus, bifând a 15-a victorie în ultimele 16 meciuri.

Prin acest succes, Oklahoma City a stabilit un record pentru franciză, ajungând pentru două sezoane consecutiv la cel puțin 60 de victorii. Thunder are un bilanț de 60 de victorii și 16 înfrângeri, cel mai bun din ligă.

În alte rezultate ale zilei, Miami Heat a învins Philadelphia 76ers cu 119-109, Atlanta Hawks a trecut de Boston Celtics (112-102), Phoenix Suns a câștigat clar cu Memphis Grizzlies (131-105), iar Los Angeles Lakers s-a impus cu 120-101 cu Washington Wizards.