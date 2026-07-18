Continentul ascuns sub gheața Antarcticii dă peste cap calculele cercetătorilor. Nu doar emisiile de CO₂ influențează viitorul planetei

Până acum, cercetătorii credeau că cea mai mare necunoscută este cât dioxid de carbon va ajunge în atmosferă în următoarele decenii.

Însă răspunsul nu se află doar în atmosferă. O altă necunoscută, ascunsă sub kilometri de gheață, poate influența aproape la fel de mult felul în care ar putea evolua nivelul mărilor în viitor. Este vorba despre forma continentului aflat sub calota glaciară, un relief pe care cercetătorii încă încearcă să îl cartografieze în întregime.

Un continent pe care încă îl descoperim

Privită din spațiu, Antarctica pare o întindere albă și uniformă. În realitate, sub gheață se ascunde un continent accidentat, cu lanțuri muntoase, văi, creste și bazine adânci, care controlează modul în care ghețarii se deplasează spre ocean.

„Mulți oameni cred că cea mai mare incertitudine provine din cantitatea de gaze cu efect de seră pe care o vom emite. Dar rezultatele noastre arată că un lucru atât de fundamental precum forma rocii de bază de sub gheață poate fi la fel de important”, a explicat Helene Seroussi, glaciolog la Dartmouth College, una dintre universitățile de elită din Statele Unite, citată de Science News DK.

Munți invizibili decid soarta ghețarilor

Munții și văile ascunse sub gheață funcționează ca un sistem de ghidare pentru ghețari. Unele creste încetinesc curgerea gheții, în timp ce văile adânci permit apei oceanice mai calde să pătrundă și să accelereze topirea. Asta înseamnă că și erori de numai câteva sute de metri în hărțile folosite de cercetători pot schimba semnificativ rezultatele simulărilor.

Un rol esențial îl are așa-numita linie de împământare (grounding line), adică locul în care gheața încetează să se mai sprijine pe uscat și începe să plutească pe ocean. Dacă această limită trece de o creastă sau ajunge într-un bazin mai adânc, retragerea ghețarului se poate accelera brusc. Tocmai de aceea, chiar și mici erori în hărțile reliefului pot modifica semnificativ prognozele despre evoluția gheții antarctice și creșterea nivelului mărilor.

„Am petrecut decenii îmbunătățind modelele climatice, dar dacă nu știm exact pe ce se sprijină gheața, este ca și cum am încerca să prezicem traseul unei mașini fără să cunoaștem drumul”, este comparația făcută de cercetătoarea americană.

Relieful contează aproape cât emisiile de carbon

Pentru a afla cât de important este relieful ascuns sub gheață, cercetătorii au făcut un experiment neobișnuit. Nu au modificat modelele climatice și nici scenariile privind încălzirea globală. Au schimbat un singur lucru: hărțile continentului ascuns sub gheață, în limitele marjei de eroare pe care o au măsurătorile actuale.

Rezultatul i-a surprins chiar și pe autorii cercetării. În unele simulări, simpla modificare a hărților a schimbat estimările privind contribuția Antarcticii la creșterea nivelului mărilor cu peste 40 de centimetri până în 2150. Până în anul 2300, diferența ajungea la aproximativ un metru.

Poate părea puțin, însă pentru orașele și comunitățile aflate pe coastă, un metru în plus sau în minus poate însemna diferența dintre diguri care fac față furtunilor și cartiere expuse inundațiilor. La scară globală, astfel de diferențe pot influența viața a milioane de oameni.

Însă adevărata surpriză a venit când cercetătorii au comparat rezultatele cu cele ale scenariilor climatice. În multe dintre simulări, forma continentului ascuns sub gheață a influențat rezultatele aproape la fel de mult ca diferența dintre un viitor în care omenirea reduce emisiile de dioxid de carbon și unul în care continuă să polueze masiv.

Viitorul ar putea începe cu hărți mai bune

Descoperirea nu schimbă ceea ce știm despre schimbările climatice. Încălzirea globală rămâne principalul motor al topirii gheții antarctice. Însă felul în care estimăm viitorul depinde și de cât de bine vom ajunge să cunoaștem continentul ascuns sub gheață.

„Nu putem prezice emisiile viitoare de gaze cu efect de seră. Dar relieful de sub gheață este ceva ce putem măsura. Avem tehnologia și știm unde ne lipsesc cele mai multe date”, spun cercetătorii.

Pe măsură ce noile radare aeropurtate, sateliții și sistemele autonome cartografiază Antarctica cu o precizie tot mai mare, cercetătorii speră că vor reduce una dintre puținele surse de incertitudine pe care le pot controla. Iar următorul mare pas înainte în prognozarea creșterii nivelului mărilor ar putea veni nu din modele climatice mai sofisticate, ci din hărți mai bune ale continentului ascuns sub Antarctica.